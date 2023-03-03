Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Sağlık

Araştırma: D vitamini takviyesi demansın önlenmesinde yardımcı olabilir

Demans hastalığının önlenmesi için D vitamini takviyesi almanın yararlı olabileceği belirlendi

Giriş: 03.03.2023 - 10:00 | Güncelleme: ABONE OL
Araştırma: D vitamini takviyesi demansın önlenmesinde yardımcı olabilir
D vitamini takviyesi demansın önlenmesinde yardımcı olabilir
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, D vitamini takviyesi ile demans arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla 12 bin katılımcıyla çalışma yapıldı.

Kanada ve İngiltere'den araştırmacılar, katılımcılardan D vitamini takviyesi alan 4 bin 637 kişilik grupta, takviye almayan gruba göre yüzde 40 daha az demans görüldüğünü tespit etti.

Katılımcıların 2 bin 696'sında 10 yıl içinde demans geliştiği tespit edilirken bu gruptaki 2 bin 17 kişinin demans teşhisi konulmadan önce hiç D vitamini takviyesi almadığı, 679'unun ise çok az takviye aldığı belirtildi.

Kanada'daki Calgary Üniversitesi Hotchkiss Beyin Enstitüsü ve İngiltere'deki Exeter Üniversitesinden araştırmacılar, katılımcıların ortalama yaşının 71 olduğunu ve araştırmaya kaydolduklarında demans teşhislerinin bulunmadığını kaydetti.

"KANITLAR BULDUK"

Araştırmacılardan Zahinoor Ismail, "D vitamininin beyinde demansı azaltabilecek bazı etkilerinin olduğunu biliyoruz ancak şimdiye kadar yapılan araştırmalarda çelişkili sonuçlar elde edilmişti" değerlendirmesinde bulundu.

Araştırma sonucu elde edilen bulguların D vitamini takviyesi alması gereken gruplara ilişkin önemli bilgiler verdiğini belirten Ismail, "Bilişsel gerileme başlamadan önce erken takviye almanın yararlı olabileceğine işaret eden kanıtlar bulduk" ifadesini kullandı.

Exeter Üniversitesinden Byron Creese de demansın önlenmesi veya en azından geciktirilmesinin, bu hastalıktan etkilenen insan sayısının artması göz önüne alındığında büyük önem taşıdığını kaydetti.

Creese, "Bu araştırma sonucu, bize D vitamini takviyesinin demansı önlemede ya da geciktirmede yararlı olabileceğine işaret ediyor ancak şimdi bunu kesinleştirmek için klinik deneyler yapmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Diyanet ile il il Cuma namazı saatleri
Diyanet ile il il Cuma namazı saatleri
Putin ziyaretini iptal etti:
Putin ziyaretini iptal etti: "Ukrayna ilk defa Rusya sınırını geçti"
Düzce'de zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
Düzce'de zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
Kar fırtınası sebebiyle OHAL ilan edildi
Kar fırtınası sebebiyle OHAL ilan edildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.