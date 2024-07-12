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        Haberler Sağlık Kanser Araştırma: Birçok yeni kanser vakası ve ölümler günlük rutinlerdeki değişimlerle önlenebilir | Sağlık Haberleri

        Araştırma: Birçok yeni kanser vakası ve ölümler günlük rutinlerdeki değişimlerle önlenebilir

        ABD'de yapılan bir araştırma, yetişkinlerdeki yeni kanser vakalarının yaklaşık yüzde 40'ının ve ölümlerin neredeyse yarısının günlük rutinlerin değiştirilmesiyle önlenebileceğini ortaya koydu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 18:18 Güncelleme: 12.07.2024 - 18:18
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        Kanser rutinlerde değişimle önlenebilir
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        Amerikan Kanser Derneği tarafından yürütülen çalışmada, 30 yaş ve üstü yetişkinlerin günlük hayatlarındaki sigara ve alkol kullanımı, fiziksel aktivite ve beslenme gibi bazı alışkanlıklarını değiştirerek kanser riskini azaltabileceği belirtildi.

        Araştırmacılar 30 kanser türünde 18 değiştirilebilir risk faktörünü analiz ederken, bu 30 türün içerisinde 19'unda saptanan yeni vakalarda, artırılan yaşam kalitesinin fayda sağladığı görüldü.

        Değiştirilebilir risk faktörlerinin yüzde 80 oranında fayda sağladığı 10 kanser türüne ulaşıldığı bildirilen araştırmada, neredeyse tüm rahim ağzı kanseri vakalarının Human Papilloma Virüs (HPV) enfeksiyonuna bağlı olduğu ve bunun aşıyla önlenebileceği ifade edildi.

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        Araştırmada, akciğer kanserinin ise sigara içme alışkanlığının değiştirilmesiyle önlenebileceği kaydedilirken, yeni kanser vakalarının yaklaşık yüzde 40'ının ve ölümlerin neredeyse yarısının günlük rutinlerde değişime giderek azaltılabileceği vurgulandı.

        Amerikan Kanser Derneği Hasta Şefi Arif Kamal, insanların günlük hayatlarındaki basit olarak gördükleri alışkanlıkları değiştirerek kanser riskini kolaylıkla azaltabileceklerini söyledi.

        Son dönemde kanser vakalarındaki artışın DNA hasarına da bağlı olduğunu aktaran Kamal, "Güneş ışığına çıkmak DNA'ya hasar verebilir ve cilt kanserine neden olabilir. Yağ hücreleri ise bazı kanserleri besleyebilecek hormonlar üretir. Bunları önlemek mümkün." diye konuştu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #kanser
        #ABD
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