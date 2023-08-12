Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması

Aras Bulut İynemli, konuyla ilgili "Yapım şirketi ve platform böyle bir karar aldı. Benim için aslolan şey, hikâyenin seyirciyle doğru şekilde buluşması. Atatürk’ün zaten dünyanın en büyük liderlerinden biri olduğunu anlatmaya gerek yok bile. Benim de oynayan ve bu sorumluluğu alan kişi olarak, Atatürk’e ve projeye sahip çıkmak en büyük görevim. Bu nedenle dünyada izlenmesi için elimden geleni yapacağım" dedi.