'Arap Kadri ve Tarzan'ın galası yapıldı

"ŞAHANEYDİ"



Taylan, "Bu projede olmam sebebim; ben bir 'Arap Kadri ve Tarzan' okuyucusuyum yaş itibariyle. Biz hafta içinde de, hafta sonunda da erkenden gazete bayii önünde bulunurduk ki sayılı miktarda olan sayılardan birini kapabilelim... O yüzden benim için heyecan verici bir şey. İyi bildiğim o karikatürlerde senaristlerimiz Volkan Öge ve Ömer Fikret Şen’in muhteşem senaryoları ikna ediciydi. Diğer oyuncu kadroları da, yapım da şahaneydi" şeklinde konuştu.



"ÇOK MUTLUYUM"



Necip Memili, "Ahmet ağabey çok güzel şeyler söyledi. Öncelikle de hepinize teşekkür ederiz galaya geldiğiniz için. Dönemine yetişemediğim ama mesleğimden dolayı o dönemi ve o süreci öğrenebileceğim bir işin içinde olduğum için çok mutluyum. Böyle kıymetli oyuncu arkadaşlarımla ve ağabeylerimle olduğum için çok mutluyum. Filmde 'Tarzan’ım. Ağaçtan ağaca atlıyorum. Ağacın dışında atladığım şeyler de var ama boşa düşüyorum. Orada da 'Arap Kadri' elinden geldiğince yardımcı oluyor" açıklamasını yaptı.