'Arap Kadri ve Tarzan'ın galası yapıldı
Sinema izleyicisiyle yeni yılda beyazperdede buluşacak olan 'Arap Kadri ve Tarzan' filminin galası gerçekleştirildi
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‘Arap Kadri ve Tarzan’ın karikatür kahramanlarının sinemaya uyarlanmış filminde Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memili, Zeynep Çamcı, Yalçın Hafızoğlu, Melis İşiten, Birgül Ulusoy, Taner Turan, Cem Zeynel Kılıç, Hira Koyuncuoğlu, Eda Özel, Yaşar Karakulak, Neslihan Yeldan ve Sinan Bengier rol aldı.
Filmin senaryosunda Volkan Öge ve Ömer Fikret Şen imzası bulunurken, yönetmen koltuğunda ise Emre Kavuk oturdu.
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Yılın son günlerinde gala gecesini ve yeni yıl kutlamasını bir arada yapan film ekibi, 2024'te daha çok izleyiciye ulaşabilmek için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti.
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70 ve 80’li yıllarda Fırt Dergisi’nde yayınlanan Tekin Aral’ın yazdığı, Latif Demirci’nin çizgileriyle hayat verdiği ‘Arap Kadri ve Tarzan' efsanesinin yeniden doğarak, sinemaya uyarlandığı filmin gala gecesinde tüm ekip gazetecilerle sohbet etti.
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"HEYECAN VERİCİ BİR ŞEY YAPTIK"
Ahmet Mümtaz Taylan, "1976'da yayın hayatına giren Fırt’ın en güzel çizgi karakterlerinden birkaçıyla seyirciyi tanıştıracağız. 'Arap Kadri ve Tarzan', Tekin Aral’ın kendi hikâyesi... Aral’ın hayat hikâyesi, şahit olduğu şeyler, oradan türemiş bir mizah... Değerli Latif Demirci’nin çizgileriyle hayata geçti. İkisini de rahmetle anıyoruz. Heyecan verici bir şey yaptık. Bugünün kuşağını, bugünün mizah anlayışını bilen genç kuşağı biraz da geçmişin mizahıyla, bugünün de mizahını göz ardı etmeden buluşturuyoruz. Arasında köprüler kurarak tam bir halk komedisi seyredecekler. Sinemaya seyircinin dönmeye başladığını düşünüyoruz. Son zamanlarda önümüzde başka filmler var girecek. İnşallah hep bir arada enerjimizle seyirciyi salona yeniden döndürmeye başarırız diye düşünüyoruz. Her bakımdan hem kendimiz için hem genel anlamda sinemamızın geleceği için heyecanlıyız. Umarız bir katkımız olur" dedi.
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"ŞAHANEYDİ"
Taylan, "Bu projede olmam sebebim; ben bir 'Arap Kadri ve Tarzan' okuyucusuyum yaş itibariyle. Biz hafta içinde de, hafta sonunda da erkenden gazete bayii önünde bulunurduk ki sayılı miktarda olan sayılardan birini kapabilelim... O yüzden benim için heyecan verici bir şey. İyi bildiğim o karikatürlerde senaristlerimiz Volkan Öge ve Ömer Fikret Şen’in muhteşem senaryoları ikna ediciydi. Diğer oyuncu kadroları da, yapım da şahaneydi" şeklinde konuştu.
"ÇOK MUTLUYUM"
Necip Memili, "Ahmet ağabey çok güzel şeyler söyledi. Öncelikle de hepinize teşekkür ederiz galaya geldiğiniz için. Dönemine yetişemediğim ama mesleğimden dolayı o dönemi ve o süreci öğrenebileceğim bir işin içinde olduğum için çok mutluyum. Böyle kıymetli oyuncu arkadaşlarımla ve ağabeylerimle olduğum için çok mutluyum. Filmde 'Tarzan’ım. Ağaçtan ağaca atlıyorum. Ağacın dışında atladığım şeyler de var ama boşa düşüyorum. Orada da 'Arap Kadri' elinden geldiğince yardımcı oluyor" açıklamasını yaptı.
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"ARAP KADRİ'NİN KIZI OLMAK BANA NASİPMİŞ"
Zeynep Çamcı, "Birçok şey söylemek istiyorum ama zaten çok güzel anlattılar. Çok heyecanlıyım. Karakterim gereği 'Arap Kadri’nin kızıyım. Senaryo geldiğinde çok mutlu oldum. Bizden üst kuşaklarda da benim kuşağımda de çok karikatür okunuyordu. Biz de farklı karikatür dergileriyle büyüdük. 'Arap Kadri’nin kızı olmakta bana nasipmiş. Kuşaklar arası çatışma da var, birleşme de var. Yani ilişkiler çok güzel" dedi.
"AMACIMIZ İYİ FİLMLER YAPMAK"
Emre Kavuk, "Amacımız iyi filmler yapmak ki, seyirci salona gelsin... İnancımız sinema filmlerinin sinema salonlarında izlenmesi... O yüzden inşallah bizim filmimiz ve diğer filmler seyircinin sinemaya daha fazla gelmesine vesile olur" ifadelerini kullandı.
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"ÇOK MERAK EDİYORUM"
Melis İşiten, "Evet, ben 'Tarzan’ın 'Ceyn’ini oynuyorum. Ben filmi çok merak ediyorum. Çok deneyimli isimlerle, çok tatlı bir işte çalıştım. Sadece izlemek ve heyecanla tadını çıkartmak istiyorum artık" şeklinde konuştu.
"KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM"
Yalçın Hafızoğlu, "Merhaba, ben de çok heyecanlıyım. Bir an önce aslında filmi izlemek istiyorum. Çünkü çekerken ne yaptığımızı çok fark etmiyoruz. İzledikten sonra anlıyoruz. Ben de çok heyecanlı bekliyorum. Ayrıca çok güzel bir ekipti. Çok güzel bir kadroyla çalışma fırsatı yakaladım. O yüzden de kendimi şanslı hissediyorum" dedi.