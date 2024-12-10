Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Arap dünyasından İsrail'e sert tepki | Dış Haberler

        Arap dünyasından İsrail’in Suriye’deki eylemlerine sert tepki

        İsrail'in, Suriye'deki bölgesel gelişmelerden yararlanarak sınır bölgesinde yer alan tampon bölgeye yönelik askeri ilerleyişi, Arap ülkelerinden sert tepkiler aldı. Bu durum, başta Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Ürdün ve Irak olmak üzere birçok Arap ülkesi tarafından tepkiyle karşılandı.

        Giriş: 10.12.2024 - 08:49 Güncelleme: 10.12.2024 - 08:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arap dünyasından İsrail'e sert tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail'in, Suriye'deki bölgesel gelişmelerden yararlanarak sınır bölgesinde yer alan tampon bölgeye yönelik askeri ilerleyişi, Arap ülkelerinden sert tepkiler aldı. Suriye'deki Esad rejiminin düşüşünü takiben, İsrail'in tampon bölgede askeri kontrol sağlaması, bölgedeki güç dengelerinde önemli değişikliklerin habercisi olarak değerlendiriliyor. Bu hamle, uluslararası hukukun açık ihlali olarak nitelendirilirken, birçok Arap ülkesi olayı kınadı ve İsrail’in geri çekilmesi gerektiğini belirtti.

        İsrail'den Suriye'ye yoğun saldırı
        Haberi Görüntüle

        İSRAİL'İN BÖLGEDEKİ EYLEMLERİ VE TEPKİLER

        İsrail, 1974 tarihli Ateşkes Anlaşması'nın sona erdiğini duyurarak, tampon bölgeye yönelik askeri ilerleyişini yoğun hava saldırıları eşliğinde sürdürdü. Bu durum, başta Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Ürdün ve Irak olmak üzere birçok Arap ülkesi tarafından tepkiyle karşılandı. Açıklamalarda, İsrail'in eylemleri "Suriye’nin egemenliğine açık bir saldırı ve uluslararası hukukun ihlali" olarak nitelendirildi.

        REKLAM

        Katar, yaptığı açıklamada bu eylemleri "tehlikeli bir gelişme ve bölgesel gerilimi artıracak bir durum" olarak değerlendirirken, Suudi Arabistan, bu saldırının Suriye'nin toprak bütünlüğüne zarar verdiğini belirtti. Kuveyt ise uluslararası toplumun İsrail'in bu eylemlerini durdurması için harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

        ÜRDÜN VE IRAK'TAN SERT AÇIKLAMALAR

        Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in tampon bölgedeki ilerleyişini "kabul edilemez bir tırmanış" olarak nitelendirerek, uluslararası hukuka saygı çağrısında bulundu. Irak ise İsrail’in bu adımını "uluslararası meşruiyet kararlarının açık bir ihlali" olarak değerlendirdi ve bölgedeki barış ve güvenliğin ciddi şekilde tehdit altında olduğunu belirtti.

        BÖLGESEL VE ULUSLARARASI ETKİLER

        İsrail’in tampon bölgede kontrol sağlaması, yalnızca Suriye’yi değil, bölgedeki genel dengeleri de etkileyebilecek bir adım olarak görülüyor. Bu gelişme, başta Arap ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin tepkisini çekerken, İsrail’in bu eylemi bölgede yeni bir çatışma dalgasının fitilini ateşleyebilir.

        Uluslararası diplomatik çevreler, Suriye’deki istikrarsızlığın daha da derinleşmesinden endişe duyuyor ve İsrail’in bu hamlesinin, bölgeyi geniş çaplı bir çatışmaya sürükleme potansiyeli taşıdığına dikkat çekiyor. Arap ülkeleri ise Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurgulayarak, uluslararası toplumu bu konuda harekete geçmeye çağırıyor.

        BÖLGEDEKİ GÜÇ DENGELERİNİN GELECEĞİ

        Tampon bölgeye yönelik İsrail hamlesi, yalnızca Suriye’nin değil, tüm Orta Doğu’nun gelecekteki güç dengeleri üzerinde belirleyici bir etkide bulunabilir. Arap ülkelerinin tepkileri ve uluslararası toplumun bu konuda atacağı adımlar, bölgedeki krizin seyrini değiştirme potansiyeline sahip. Ancak bu durum, mevcut gerilimlerin daha geniş bir bölgesel çatışmaya dönüşme riskini de beraberinde getiriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #Suriye
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den Suriye'ye yoğun saldırı
        İsrail'den Suriye'ye yoğun saldırı
        Avrupa Suriyeli sığınmacı başvurularını askıya alıyor
        Avrupa Suriyeli sığınmacı başvurularını askıya alıyor
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Takıntılı sevgiliden kurşun yağmuru! İki kadını vurdu!
        Takıntılı sevgiliden kurşun yağmuru! İki kadını vurdu!
        Finlandiya'ya giden kimyonlar piyasadan toplatıldı
        Finlandiya'ya giden kimyonlar piyasadan toplatıldı
        Asgari ücret gerçekleri
        Asgari ücret gerçekleri
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı!
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı!
        Diyetisyenlerin korkulu rüyası mı olacak?
        Diyetisyenlerin korkulu rüyası mı olacak?
        Zenginle fakir arasındaki uçurum arttı
        Zenginle fakir arasındaki uçurum arttı
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        Hangi uygulamalara para harcıyoruz?
        Hangi uygulamalara para harcıyoruz?
        F.Bahçe'den Barış Alper açıklaması!
        F.Bahçe'den Barış Alper açıklaması!
        YPG Münbiç'ten çekilecek
        YPG Münbiç'ten çekilecek
        Geçiş hükümetinde kimler yer alacak?
        Geçiş hükümetinde kimler yer alacak?
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Rötar yapan havayolu şirketleri yolcuya tazminat ödeyecek
        Rötar yapan havayolu şirketleri yolcuya tazminat ödeyecek
        Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması!
        Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması!
        25 yaşındaki Semra Demirelli 25 gündür yaşam savaşı veriyor
        25 yaşındaki Semra Demirelli 25 gündür yaşam savaşı veriyor
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Habertürk Anasayfa