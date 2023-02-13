Yapılan son açıklamaya göre; Afşin, Andırın, Ekinözü, Çağlayancerit'te arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirten Bakan Soylu, "Elbistan'da 318 enkazdan 9 enkaz kaldı, onlarda da arama kurtarma yarın itibarıyla sona erecek. Göksun'da arama kurtarma bitti. Nurhak'ta 299 binadan bir tek binada arama kurtarma devam ediyor. Pazarcık'ta arama kurtarma bitti ve Türkoğlu'nda arama kurtarma bitti. İki merkez ilçemizde arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Burada toplam 4 bin 895 arama kurtarma, 1452 iş makinesi, 447 ekip ile şu anda arama kurtarma sürmektedir." diye konuştu.