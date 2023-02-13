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Arama kurtarma çalışmalarının bitti mi, ne zaman biter, hangi illerde bitti? Deprem bölgesinden son durum!

Arama kurtarma çalışmaları bitti mi, ne zaman biter?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından, bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremin 8. gününde bazı illerde arama kurtarma çalışmaları sona ererken, bazı illerde enkaz altından mucize haberleri gelmeye devam ediyor. İşte arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve sona erdiği iller ve ilçeler listesi...

Giriş: 13.02.2023 - 22:16 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili vuran deprem felaketinde 8 gün geride kaldı. Enkaz altında mucize kurtuluş haberleri gelmeye devam ediyor. Deprem bölgesinde bazı illerde arama kurtarma çalışmalarında sona gelinirken, bazı il ve ilçelerde arama kurtarma ekipleri tüm hızıyla görevini icra etmeye devam ediyor. Peki, "Arama kurtarma çalışmalarının bitti mi, ne zaman biter, hangi illerde bitti?" İşte Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde arama kurtarma çalışmalarında son durum...

  • DEPREMLER 10 İLİ DERİNDEN ETKİLEDİ

    Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde bir çok il depremle sallandı. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen 7,7 ile 6,5 büyüklüğündeki deprem, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illerinde de hissedildi. 

     

  • BÖLGEDE GÖREV YAPAN PERSONEL SAYISI 233 BİN 320'YE ULAŞTI!

    AFAD'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 233.320 personel ile 12.322 araç ve iş makinası görev yapmaktadır. 70 uçak, 167 Helikopter, 24 Gemi, 45 İHA, 9 Drone bölgede görev yapmaktadır.

     

  • ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARININ SONA ERDİĞİ İLLER NERELER?

    Afşin, Andırın, Ekinözü, Çağlayancerit'te arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirten Soylu, "Elbistan'da 318 enkazdan 9 enkaz kaldı, onlarda da arama kurtarma yarın itibarıyla sona erecek. Göksun'da arama kurtarma bitti. Nurhak'ta 299 binadan bir tek binada arama kurtarma devam ediyor. Pazarcık'ta arama kurtarma bitti ve Türkoğlu'nda arama kurtarma bitti. İki merkez ilçemizde arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Burada toplam 4 bin 895 arama kurtarma, 1452 iş makinesi, 447 ekip ile şu anda arama kurtarma sürmektedir." diye konuştu.

  • Deprem bölgeleri arasında yer alan Kilis ve Şanlıurfa'da AFAD tarafından arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı duyurusu gelmişti. Diğer deprem bölgelerinden olan Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Malatya gibi illerde ise çalışmalar devam ediyor.

     

  • ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BİTTİ Mİ, NE ZAMAN BİTER?

    Arama kurtarma ekipleri göçüklere ulaştıkları zaman ilk olarak bir değerlendirme yaparlar ve sonrasında hayatta kalanlara ulaşmaya çalışırken, destek görevlileri de bina hareketlerini izler ve her tür sese kulak kabartır.

    Yaşam belirtisi olmayan binalarda arama kurtarma çalışmaları sonlandırılır.

  • Yapılan son açıklamaya göre; Afşin, Andırın, Ekinözü, Çağlayancerit'te arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirten Bakan Soylu, "Elbistan'da 318 enkazdan 9 enkaz kaldı, onlarda da arama kurtarma yarın itibarıyla sona erecek. Göksun'da arama kurtarma bitti. Nurhak'ta 299 binadan bir tek binada arama kurtarma devam ediyor. Pazarcık'ta arama kurtarma bitti ve Türkoğlu'nda arama kurtarma bitti. İki merkez ilçemizde arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Burada toplam 4 bin 895 arama kurtarma, 1452 iş makinesi, 447 ekip ile şu anda arama kurtarma sürmektedir." diye konuştu.

  • Deprem bölgeleri arasında yer alan Kilis ve Şanlıurfa'da AFAD tarafından arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı duyurusu gelmişti. Diğer deprem bölgelerinden olan Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Malatya gibi illerde ise çalışmalar devam ediyor.

     

  • PAZARCIK'TA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI!

    "Asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ilkinin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

  • ADANA'DA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ?

    Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerde çalışmalar devam ederken Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Adana'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. 

    Kirişçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    ''Adana’mızda arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.Enkazlardan 34 vatandaşımızı çıkardık. 418 vatandaşımız ahirete irtihal etti.

    Rabb’im rahmetiyle muamele eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm depremzede kardeşlerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.''

  • BÖLGEDEN MUCİZE HABERLERİ GELMEYE DEVAM EDİYOR!

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, yıkılan Eser Apartmanı'nın enkazı altında kalan 67 yaşındaki Hüseyin Berber, depremden 185 saat sonra sağ kurtarıldı. Ekipler büyük sevinç yaşadı.

     

  • Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgeye giden çok sayıda ekip, enkazda arama-kurtarma çalışması yürütüyor. Konya Büyükşehir Belediyesi arama-kurtarma ekipleri, Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Sinan Sokak´taki Eser Apartmanı'nın enkazında yaşam belirtisi aldı. Enkazda tünel açan ekipler, saatler süren çalışmanın ardından 67 yaşındaki Hüseyin Berber´i depremden 185 saat sonra sağ çıkardı. Ekipler büyük sevinç yaşadı

     

  • Hatay'da 182. saatte 12 yaşındaki Kaan enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

    Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

    Merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Akevler Sokak'ta, depremde yıkılan bir apartmanın enkazında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler bir kişinin olduğu belirlendi.

     

  • İsminin Kaan olduğu öğrenilen 12 yaşındaki çocuk, depremin 182'nci saatinde binanın enkazından kurtarıldı.

    Çocuk, kontrollerin ardından hastaneye kaldırıldı.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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