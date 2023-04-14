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Aralarında hastane sahibi ve 9 doktor da var! 147 milyon TL'lik dolandırıcılık!

İzmir merkezli 4 ilde, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık' gibi suçlardan kamuyu 147 milyon TL zarara uğrattıkları iddia edilen, aralarında hastane sahibi ve 9 doktorun da yer aldığı şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı

Giriş: 14.04.2023 - 14:29 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de aralarında doktorların da olduğu dolandırıcı çete gözaltına alındı
DHA

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesindeki Aliağa Mali Büro Amirliği ekipleri, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık', '213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' ve '3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet' suçlarını işledikleri belirlenen kişilerle ilgili harekete geçti.

İZMİR MERKEZLİ 4 İLDE OPERASYON

DHA'da yer alan habere göre bugün, İzmir merkezli İstanbul, Manisa ve Şırnak'ta, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ARALARINDA HASTANE SAHİBİ DE VAR

Menemen ilçesindeki özel hastanede görev yapan veya ayrılıp başka kuruma geçen 9 doktor, 1 hastane sahibi ve 4 idari işler çalışanı olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalandı.

147 MİLYON TL'LİK ZARARA UĞRATTILAR

Şüphelilerin kamuyu yaklaşık 147 milyon TL zarara uğratıp haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiği belirtildi.

ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Ayrıca kamu zararı kapsamında, bu zamana kadar tespiti yapılan en büyük dosya olduğu da ifade edildi. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

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