Araf Suresi okunuşu ve anlamı: Araf Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve okunuşu

Araf Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim.

1.Elif, lam, mim, sad

2.Kitabun unzile ileyke fe la yekun fi sadrike haracun minhu li tunzire bihi ve zikra lil mu’minin(mu’minine).

3.Ittebiu ma unzile ileykum min rabbikum ve la tettebiu min dunihi evliyae, kalilen ma tezekkerun(tezekkerune).

4.Ve kem min karyetin ehleknaha fe caeha be’suna beyaten ev hum kailun(kailune).

5.Fe ma kane da’vahum iz caehum be’suna illa en kalu inna kunna zalimin(zalimine).

6.Fe le nes’elennellezine ursile ileyhim ve le nes’elennel murselin(murseline).

7.Fe le nekussanne aleyhim bi ilmin ve ma kunna gaibin(gaibine).

8.Vel veznu yevme izinil hakk(hakku), fe men sekulet mevazinuhu fe ulaike humul muflihun(muflihune).

9.Ve men haffet mevazinuhu fe ulaikellezine hasiru enfusehum bima kanu bi ayatina yazlimun(yazlimune).

10.Ve lekad mekkennakum fil ardı ve cealna lekum fiha maayiş (maayişe), kalilen ma teşkurun(teşkurune).

11.Ve lekad halaknakum summe savvernakum summe kulna lil melaiketiscudu li ademe fe secedu illa iblis(iblise), lem yekun mines sacidin(sacidine).

12.Kale ma meneake ella tescude iz emertuke, kale ene hayrun minhu, halakteni min narin ve halaktehu min tin(tinin).

13.Kale fehbit minha fe ma yekunu leke en tetekebbere fiha fahruc inneke mines sagirin(sagirine).

14.Kale enzırni ila yevmi yub'asun(yub'asune).

15.Kale inneke minel munzarin(munzarine).

16.Kale fe bima agveyteni le ak'udenne lehum sıratekel mustekim(mustekime).

17.Summe le atiyennehum min beyni eydihim ve min halfihim ve an eymanihim ve an şemailihim, ve la tecidu ekserehum şakirin(şakirine).

18.Kalehruc minha mez'umen medhura(medhuren), le men tebiake minhum le emleenne cehenneme minkum ecmain(ecmaine).

19.Ve ya ademuskun ente ve zevcukel cennete fe kula min haysu şi'tuma ve la takraba hazihiş şecerete fe tekuna minez zalimin(zalimine).

20.Fe vesvese lehumuş şeytanu li yubdiye lehuma ma vuriye anhuma min sev'atihima ve kale ma nehakuma rabbukuma an hazihiş şecereti illa en tekuna melekeyni ev tekuna minel halidin(halidine).

21.Ve kasemehuma inni lekuma le minen nasıhin(nasıhine).

22.Fe dellahuma bi gurur(gururin), fe lemma zakaş şecerete bedet lehuma sev'atuhuma ve tafika yahsıfani aleyhima min varakıl cenneh(cenneti), ve nadahuma rabbuhuma e lem enhekuma an tilkumeş şecereti ve ekul lekuma inneş şeytane lekuma aduvvun mubin(mubinun).

23.Kala rabbena zalemna enfusena ve in lem tagfirlena ve terhamna le nekunenne minel hasirin(hasirine).

24.Kalehbitu ba'dukum li ba'dın aduvv(aduvvun), ve lekum fil'ardı mustekarrun ve metaun ila hin(hinin).

25.Kale fiha tahyevne ve fiha temutune ve minha tuhracun(tuhracune).

26.Ya beni ademe kad enzelna aleykum libasen yuvari sev’atikum ve rişa(rişaen) ve libasut takva zalike hayr(hayrun), zalike min ayatillahi leallehum yezzekkerun(yezzekkerune).

27.Ya beni ademe la yeftinennekumuş şeytanu kema ahrace ebeveykum minel cenneti yenziu anhuma libasehuma li yuriyehuma sev’atihima innehu yerakum huve ve kabiluhu min haysu la terevnehum inna cealnaş şeyatine evliyae lillezine la yu’minun(yu’minune).

28.Ve iza faalu fahişeten kalu vecedna aleyha abaena vallahu emerena biha, kul innallahe la ye’muru bil fahşai, e tekulune alallahi ma la ta’lemun(ta’lemune).

29.Kul emere rabbi bil kıst(kısti) ve ekimu vucuhekum inde kulli mescidin ved’uhu muhlisine lehud din(dine), kema bedeekum teudun(teudune).

30.Ferikan hada ve ferikan hakka aleyhimud dalaletu, innehumuttehazuş şeyatine evliyae min dunillahi ve yahsebune ennehum muhtedun(muhtedune).

31.Ya beni ademe huzu zinetekum inde kulli mescidin ve kulu veşrebu ve la tusrifu, innehu la yuhıbbul musrifin(musrifine).

32.Kul men harrame zinetallahilleti ahrace li ibadihi vet tayyibati miner rızk(rızkı), kul hiye lillezine amenu fil hayatid dunya halisaten yevmel kıyameh(kıyameti), kezalike nufassılul ayati li kavmin ya’lemun(ya’lemune).

33.Kul innema harrame rabbiyel fevahişe ma zahere minha ve ma batane vel isme vel bagye bi gayril hakkı ve en tuşriku billahi ma lem yunezzil bihi sultanen ve en tekulu alallahi ma la ta’lemun(ta’lemune).

34.Ve li kulli ummetin ecel(ecelun), fe iza cae eceluhum la yeste’hırune saaten ve la yestakdimun(yestakdimune).

35.Ya beni ademe imma ye’tiyennekum rusulun minkum yekussune aleykum ayati fe menitteka ve asleha fe la havfun aleyhim ve la hum yahzenun(yahzenune).

36.Vellezine kezzebu bi ayatina vestekberu anha ulaike ashabun nar(nari), hum fiha halidun(halidune).

37.Fe men azlemu mimmeniftera alallahi keziben ev kezzebe bi ayatihi, ulaike yenaluhum nasibuhum minel kitab(kitabi), hatta iza caethum rusuluna yeteveffevnehum kalu eyne ma kuntum ted'une min dunillah(dunillahi) kalu dallu anna ve şehidu ala enfusihim ennehum kanu kafirin(kafirine).

38.Kaledhulu fi umemin kad halet min kablikum minel cinni vel insi fin nar(nari), kullema dehalet ummetun leanet uhteha, hatta izaddaraku fiha cemian kalet uhrahum li ulahum rabbena haulai edalluna fe atihim azaben di'fen minen nar(nari) kale li kullin di'fun ve lakin la ta'lemun(ta'lemune).

39.Ve kalet ulahum li uhrahum fe ma kane lekum aleyna min fadlin fe zukul azabe bima kuntum teksibun(teksibune).

40.İnnellezine kezzebu bi ayatina vestekberu anha la tufettehu lehum ebvabus semai ve la yedhulunel cennete hatta yelicel cemelu fi semmil hiyat(hiyati) ve kezalike neczil mucrimin(mucrimine).

41.Lehum min cehenneme mihadun ve min fevkıhim gavaş(gavaşın) ve kezalike necziz zalimin(zalimine).

42.Vellezine amenu ve amilus salihati la nukellifu nefsen illa vus'aha ulaike ashabul cenneh(cenneti), hum fiha halidun(halidune).

43.Ve neza'na ma fi sudurihim min gıllin, tecri min tahtihimul enhar(enharu), ve kalul hamdu lillahillezi hedana li haza ve ma kunna li nehtediye lev la en hedanallah(hedanallahu), lekad caet rusulu rabbina bil hakk(hakkı), ve nudu en tilkumul cennetu uristumuha bima kuntum ta'melun(ta'melune).

44.Ve nada ashabul cenneti ashaben nari en kad vecedna ma vaadena rabbuna hakka(hakkan) fe hel vecedtum ma vaade rabbukum hakka(hakkan) kalu neam, fe ezzene muezzinun beynehum en la'netullahi alaz zalimin(zalimine).

45.Ellezine yasuddune an sebilillahi ve yebguneha iveca(ivecen) ve hum bil ahirati kafirun(kafirune).

46.Ve beynehuma hicab(hicabun) ve alal a'rafi ricalun ya'rifune kullen bi simahum ve nadev ashabel cenneti en selamun aleykum lem yedhuluha ve hum yatmeun(yatmeune).

47.Ve iza surifet ebsaruhum tilkae ashabin nari kalu rabbena la tec'alna meal kavmiz zalimin(zalimine).

48.Ve nada ashabul a'rafi ricalen ya'rifunehum bi simahum kalu ma agna ankum cem'ukum ve ma kuntum testekbirun(testekbirune).

49.E haulaillezine aksemtum la yenaluhumullahu bi rahmeh(rahmetin) udhulul cennete la havfun aleykum ve la entum tahzenun(tahzenune).

50.Ve nada ashabun nari ashabel cenneti en efidu aleyna minel mai ev mimma razakakumullah (razakakumullahu), kalu innallahe harramehuma alal kafirin(kafirine).

51.Ellezinettehazu dinehum lehven ve leiben ve garrathumul hayatud dunya, fel yevme nensahum kema nesu likae yevmihim haza ve ma kanu bi ayatina yechadun(yechadune).

52.Ve lekad ci'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin huden ve rahmeten li kavmin yu'minun(yu'minune).

53.Hel yanzurune illa te'vilehu, yevme ye'ti te'viluhu yekulullezine nesuhu min kablu kad caet rusulu rabbina bil hakk(hakkı), fe hel lena min şufeae fe yeşfeu lena ev nureddu fe na'mele gayrallezi kunna na'mel(na'melu), kad hasiru enfusehum ve dalle anhum ma kanu yefterun(yefterune).

54.İnne rabbekumullahullezi halakas semavati vel arda fi sitteti eyyamin summesteva alal arşı, yugşil leylen nehare yatlubuhu hasisen veş şemse vel kamere ven nucume musahharatin bi emrihi, e la lehul halku vel emr(emru), tebarakallahu rabbulalemin(alemine).

55.Ud'u rabbekum tedarruan ve hufyeh(hufyeten), innehu la yuhıbbul mu'tedin(mu'tedine).

56.Ve la tufsidu fil ardı ba'de ıslahıha ved'uhu havfen ve tamaa(tamaan) inne rahmetallahi karibun minel muhsinin(muhsinine).

57.Ve huvellezi yursilur riyaha buşran beyne yedey rahmetihi, hatta iza ekallet sehaben sikale suknahu li beledin meyyitin fe enzelna bihil mae fe ahracna bihi min kullis semerat(semerati), kezalike nuhricul mevta leallekum tezekkerun(tezekkerune).

58.Vel beledut tayyibu yahrucu nebatuhu bi izni rabbihi, vellezi habuse la yahrucu illa nekida(nekiden), kezalike nusarriful ayati li kavmin yeşkurun(yeşkurune).

59.Lekad erselna nuhan ila kavmihi fe kale ya kavmi’budullahe ma lekum min ilahin gayruhu,, inni ehafu aleykum azabe yevmin azim(azimin).

60.Kalel meleu min kavmihi inna le nerake fi dalalin mubin(mubinin).

61.Kale ya kavmi leyse bi dalaletun ve lakinni resulun min rabbil alemin(alemine).

62.Ubelligukum risalati rabbi ve ensahu lekum ve a’lemu minallahi ma la ta’lemun(ta’lemune).

63.E ve acibtum en caekum zikrun min rabbikum ala raculin minkum li yunzirekum ve li tetteku ve leallekum turhamun(turhamune).

64.Fe kezzebuhu fe enceynahu vellezine meahu fil fulki ve agraknallezine kezzebu bi ayatina, innehum kanu kavmen amin(amine).

65.Ve ila adin ehahum huda(huden), kale ya kavmi’budullahe ma lekum min ilahin gayruhu, e fe la tettekun(tettekune).

66.Kalel meleullezine keferu min kavmihi inna le nerake fi sefahetin ve inna le nezunnuke minel kazibin(kazibine).

67.Kale ya kavmi leyse bi sefahetun ve lakinni resulun min rabbil alemin(alemine).

68.Ubelligukum risalati rabbi ve ene lekum nasıhun emin(eminun).

69.E ve acibtum en caekum zikrun min rabbikum ala raculin minkum li yunzirekum, vezkuru iz cealekum hulefae min ba'di kavmi nuhın ve zadekum fil halkı bastaten, fezkuru alaallahi leallekum tuflihun(tuflihune).

70.Kalu e ci’tena li na’budallahe vahdehu ve nezere ma kane ya’budu abauna, fe’tina bi ma teiduna in kunte mines sadıkin(sadıkine).

71.Kale kad vakaa aleykum min rabbikum ricsun ve gadabun, e tucadiluneni fi esmain semmeytumuha entum ve abaukum, ma nezzelallahu biha min sultanin, fentezıru inni meakum minel muntezırin(muntezırine).

72.Fe enceynahu vellezine meahu bi rahmetin minna ve kata'na dabirallezine kezzebu bi ayatina ve ma kanu mu'minin(mu'minine).

73.Ve ila semude ehahum salihan kale ya kavmi’budullahe ma lekum min ilahin gayruhu, kad caetkum beyyinetun min rabbikum hazihi nakatullahi lekum ayeten fe zeruha te’kul fi ardıllahi ve la temessuha bi suin fe ye’huzekum azabun elim(elimun).

74.Vezkuru iz cealekum hulefae min ba'di adin ve bevveekum fil ardı tettehızune min suhuliha kusuren ve tenhitunel cibale buyuten fezkuru alaallahi ve la ta'sev fil ardı mufsidin(mufsidine).

75.Kalel meleullezinestekberu min kavmihi lillezinestud'ıfu li men amene minhum e ta'lemune enne salihan murselun min rabbihi, kalu inna bima ursile bihi mu'minun(mu'minune).

76.Kalellezinestekberu inna billezi amentum bihi kafirun(kafirune).

77.Fe akarun nakate ve atev an emri rabbihim ve kalu ya salihu'tina bima teiduna in kunte minel murselin(murseline).

78.Fe ehazethumur recfetu fe asbahu fi darihim casimin(casimine).

79.Fe tevella anhum ve kale ya kavmi lekad eblagtukum risalete rabbi ve nesahtu lekum ve lakin la tuhıbbunen nasıhin(nasıhine).

80.Ve lutan iz kale li kavmihi e te'tunel fahışete ma sebekakum biha min ehadin minel alemin(alemine).

81.İnnekum le te'tuner ricale şehveten min dunin nisai, bel entum kavmun musrifun(musrifune).

82.Ve ma kane cevabe kavmihi illa en kalu ahricuhum min karyetikum, innehum unasun yetetahherun(yetetahherune).

83.Fe enceynahu ve ehlehu illamreetehu kanet minel gabirin(gabirine).

84.Ve emtarna aleyhim matara, fenzur keyfe kane akıbetul mucrimin(mucrimine).

85.Ve ila medyene ehahum şuayba kale ya kavmi’budullahe ma lekum min ilahin gayruhu kad caetkum beyyinetun min rabbikum fe evful keyle vel mizane ve la tebhasun nase eşyaehum ve la tufsidu fil ardı ba’de ıslahıha zalikum hayrun lekum in kuntum mu’minin(mu’minine).

86.Ve la tak’udu bikulli sıratın tu’ıdune ve tasuddune an sebilillahi men amene bihi ve tebguneha ivecen vezkuru iz kuntum kalilen fe kesserekum vanzuru keyfe kane akıbetul mufsidin(mufsidine).

87.Ve in kane taifetun minkum amenu billezi ursiltu bihi ve taifetun lem yu’minu fasbiru hatta yahkumallahu beynena, ve huve hayrul hakimin(hakimine).

88.Kalel meleullezinestekberu min kavmihi le nuhricenneke ya şuaybu vellezine amenu meake min karyetina ev le teudunne fi milletina, kale e ve lev kunna karihin(karihine).

89.Kadiftereyna alallahi keziben in udna fi milletikum ba’de iz necceynallahu minha, ve ma yekunu lena en neude fiha illa en yeşaallahu rabbuna, vesia rabbuna kulle şey’in ilmen, alallahi tevekkelna, rabbenaftah beynena ve beyne kavmina bil hakkı ve ente hayrul fatihin(fatihine).

90.Ve kalel meleullezine keferu min kavmihi le initteba’tum şuayben innekum izen le hasirun(hasirune).

91.Fe ehazethumur recfetu fe asbehu fi darihim casimin(casimine).

92.Ellezine kezzebu şuayben ke en lem yagnev fiha, ellezine kezzebu şuayben kanu humul hasirin(hasirine).

93.Fe tevella anhum ve kale ya kavmi lekad eblagtukum risalati rabbi ve nesahtu lekum, fe keyfe asa ala kavmin kafirin(kafirine).

94.Ve ma erselna fi karyetin min nebiyyin illa ehazna ehleha bil be’sai ved darrai leallehum yaddarraun(yaddarraune).

95.Summe beddelna mekanes seyyietil hasenete hatta afev ve kalu kad messe abaenad darrau ves serrau fe ehaznahum bagteten ve hum la yeş’urun(yeş’urune).

96.Ve lev enne ehlel kura amenu vettekav le fetahna aleyhim berekatin mines semai vel ardı ve lakin kezzebu fe ehaznahum bima kanu yeksibun(yeksibune).

97.E fe emine ehlul kura en ye’tiyehum be’suna beyaten ve hum naimun(naimune).

98.E ve emine ehlul kura en ye’tiyehum be’suna duhan ve hum yel’abun (yel’abune).

99.E fe eminu mekrallahi, fe la ye’menu mekrallahi illal kavmul hasirun(hasirune).

100.E ve lem yehdi lillezine yerisunel arda min ba’di ehliha en lev neşau esabnahum bi zunubihim, ve natbeu ala kulubihim fe hum la yesme’un(yesme’une).

101.Tilkel kura nakussu aleyke min enbaiha ve lekad caethum rusuluhum bil beyyinati fe ma kanu li yu’minu bi ma kezzebu min kablu, kezalike yatbaullahu ala kulubil kafirin (kafirine).

102.Ve ma vecedna li ekserihim min ahdin, ve in vecedna ekserehum le fasikin(fasikine).

103.Summe beasna min ba’dihim musa bi ayatina ila fir’avne ve melaihi fe zalemu biha, fanzur keyfe kane akıbetul mufsidin(mufsidine).

104.Ve kale musa ya fir’avnu inni resulun min rabbil alemin(alemine).

105.Hakikun ala en la ekule alallahi illal hakk(hakka), kad ci’tukum bi beyyinetin min rabbikum fe ersil maiye beni israil(israile).

106.Kale in kunte ci’te bi ayetin fe’ti biha in kunte mines sadikin(sadikine).

107.Fe elka asahu fe iza hiye su’banun mubin(mubinun).

108.Ve neze’a yedehu fe iza hiye beydau lin nazırin(nazırine).

109.Kalel meleu min kavmi fir’avne inne haza le sahırun alim(alimun).

110.Yuridu en yuhricekum min ardıkum, fe maza te’murun(te’murune).

111.Kalu ercih ve ehahu ve ersil fil medaini haşirin(haşirine).

112.Ye’tuke bi kulli sahırin alim(alimin).

113.Ve caes seharatu fir’avne kalu inne lena le ecren in kunna nahnul galibin(galibine).

114.Kale ne’am ve innekum le minel mukarrebin(mukarrebine).

115.Kalu ya musa imma en tulkiye ve imma en nekune nahnul mulkin(mulkine).

116.Kale elku fe lemma elkav seharu a’yunen nasi vesterhebuhum ve cau bi sihrin azim(azimin).

117.Ve evhayna ila musa en elkı asake, fe iza hiye telkafu ma ye’fikun(ye’fikune).

118.Fe vakaal hakku ve batale ma kanu ya’melun(ya’melune).

119.Fe gulibu hunalike venkalebu sagırin(sagırine).

120.Ve ulkıyes seharatu sacidin(sacidine).

121.Kalu amenna bi rabbil alemin(alemine).

122.Rabbi musa ve harun(harune).

123.Kale fir’avnu amentum bihi kable en azene lekum, inne haza le mekrun mekertumuhu fil medineti li tuhricu minha ehleha, fe sevfe ta’lemun(ta’lemune).

124.Le ukattıanne eydiyekum ve erculekum min hilafin summe le usallibennekum ecmain(ecmaine).

125.Kalu inna ila rabbina munkalibun(munkalibune).

126.Ve ma tenkımu minna illa en amenna bi ayati rabbina lemma caetna, rabbena efrıg aleyna sabran ve teveffena muslimin(muslimine).

127.Ve kalel meleu min kavmi fir’avne e tezeru musa ve kavmehu li yufsidu fìl ardı ve yezereke ve aliheteke, kale se nukattilu ebnaehum ve nestahyi nisaehum ve inna fevkahum kahirun(kahirune).

128.Kale musa li kavmihisteinu billahi vasbiru, innel arda lillahi yurisuha men yeşau min ibadihi, vel akıbetu lil muttekin(muttekine).

129.Kalu uzina min kabli en te’tiyena ve min ba’di ma ci’tena, kale asa rabbukum en yuhlike aduvvekum ve yestahlifekum fil ardı fe yanzure keyfe ta’melun(ta’melune).

130.Ve lekad ehazna ale fir’avne bis sinine ve naksın mines semerati leallehum yezzekkerun(yezzekkerune).

131.Fe iza caethumul hasenetu kalu lena hazihi, ve in tusibhum seyyietun yettayyeru bi musa ve men meahu, e la innema tairuhum indallahi ve lakinne ekserehum la ya’lemun(ya’lemune).

132.Ve kalu mehma te’tina bihi min ayetin li tesharena biha fe ma nahnu leke bi mu’minin(mu’minine).

133.Fe erselna aleyhimut tufane vel cerade vel kummele ved dafadia ved deme ayatin mufassalatin festekberu ve kanu kavmen mucrimin(mucrimine).

134.Ve lemma vakaa aleyhimur riczu kalu ya mused’u lena rabbeke bi ma ahide indeke, le in keşefte annar ricze le nu’minenne leke ve le nursilenne meake beni israil(israile).

135.Fe lemma keşefna anhumur ricze ila ecelin hum baliguhu iza hum yenkusun(yenkusune).

136.Fentekamna minhum fe agraknahum fil yemmi biennehum kezzebu bi ayatina ve kanu anha gafilin(gafiline).

137.Ve evresnal kavmellezine kanu yustad’afune meşarikal ardı ve megaribehalleti barakna fiha, ve temmet kelimetu rabbikel husna ala beni israile bi ma saberu, ve demmerna ma kane yasnau fir’avnu ve kavmuhu ve ma kanu ya’rişun(ya’rişune).

138.Ve cavezna bi beni israilel bahra fe etev ala kavmin ya’kufune ala asnamin lehum, kalu ya musac’al lena ilahen ke ma lehum alihetun, kale innekum kavmun techelun(techelune).

139.İnne haulai mutebberun ma hum fihi ve batılun ma kanu ya’melun(ya’melune).

140.Kale e gayrallahi ebgikum ilahen ve huve faddalekum alal alemin(alemine).

141.Ve iz enceynakum min ali fir’avne yesumunekum suel azab(azabi), yukattilune ebnaekum ve yestahyune nisaekum ve fi zalikum belaun min rabbikum azim(azimun).

142.Ve vaadna musa selasine leyleten ve etmemnaha bi aşrin fe temme mikatu rabbihi erbaine leyleh(leyleten), ve kale musa li ahihi harunahlufni fi kavmi ve aslıh ve la tettebi’ sebilel mufsidin(mufsidine).

143.Ve lemma cae musa li mikatina ve kellemehu rabbuhu kale rabbi erini enzur ileyke, kale len terani ve lakininzur ilal cebeli fe inistekarre mekanehu fe sevfe terani fe lemma tecella rabbuhu lil cebeli cealehu dekkan ve harra musa saıkan, fe lemma efaka kale subhaneke tubtu ileyke ve ene evvelul mu’minin (mu’minine).

144.Kale ya musa innistafeytuke alan nasi bi risalati ve bi kelami fe huz ma ateytuke ve kun mineş şakirin(şakirine).

145.Ve ketebna lehu fil elvahı min kulli şey’in mev’ızaten ve tafsilen li kulli şey’in fe huzha bi kuvvetin ve’mur kavmeke ye’huzu bi ahseniha se urikum darel fasikin(fasikine).

146.Se asrifu an ayatiyellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı ve in yerev kulle ayetin la yu’minu biha ve in yerev sebiler ruşdi la yettehızuhu sebilen ve in yerev sebilel gayyi yettehızuhu sebila(sebilen), zalike bi ennehum kezzebu bi ayatina ve kanu anha gafilin(gafiline).

147.Vellezine kezzebu bi ayatina ve likail ahirati habitat a’maluhum, hel yuczevne illa ma kanu ya’melun(ya’melune).

148.Vettehaze kavmu musa min ba’dihi min huliyyihim iclen ceseden lehu huvar(huvarun), e lem yerev ennehu la yukellimuhum ve la yehdihim sebilen ittehazuhu ve kanu zalimin(zalimine).

149.Ve lemma sukıta fi eydihim ve raev ennehum kad dallu, kalu le in lem yerhamna rabbuna ve yağfir lena le nekunenne minel hasirin(hasirine).

150.Ve lemma recea musa ila kavmihi gadbane esifen kale bi’se ma haleftumuni min ba’di, e aciltum emre rabbikum, ve elkal elvaha ve ehaze bi re’si ahihi yecurruhu ileyhi, kalebne umme innel kavmestad’afuni ve kadu yaktuluneni fe la tuşmit biyel a’dae ve la tec’alni meal kavmiz zalimin(zalimine).

151.Kale rabbıgfirli ve li ahi ve edhilna fi rahmetike ve ente erhamur rahımin(rahımine).

152.İnnellezinettehazul ıcle se yenaluhum gadabun min rabbihim ve zilletun fil hayatid dunya, ve kezalike neczil mufterin(mufterine).

153.Vellezine amilus seyyiati summe tabu min ba’diha ve amenu, inne rabbeke min ba’diha le gafurun rahim(rahimun).

154.Ve lemma sekete an musal gadabu ehazel elvah(elvaha), ve fi nushatiha huden ve rahmetun lillezine hum li rabbihim yerhebun(yerhebune).

155.Vahtara musa kavmehu seb’ine raculen li mikatina, fe lemma ehazet humur recfetu kale rabbi lev şi’te ehlektehum min kablu ve iyyaye, e tuhlikuna bi ma feales sufehau minna, in hiye illa fitnetuke, tudıllu biha men teşau ve tehdi men teşau ente veliyyuna fagfir lena verhamna ve ente hayrul gafirin(gafirine).

156.Vektub lena fi hazihid dunya haseneten ve fil ahırati inna hudna ileyke, kale azabi usibu bihi men eşau ve rahmeti vesiat kulle şey’in, fe se ektubuha lillezine yettekune ve yu’tunez zekate vellezine hum bi ayatina yu’minun(yu’minune).

157.Ellezine yettebiuner resulen nebiyyel ummiyyellezi yecidunehu mektuben indehum fit tevrati vel incili ye’muruhum bil ma’rufi ve yenhahum anil munkeri ve yuhıllu lehumut tayyibati ve yuharrimu aleyhimul habaise ve yedau anhum ısrahum vel aglalelleti kanet aleyhim, fellezine amenu bihi ve azzeruhu ve nasaruhu vettebeun nurellezi unzile meahu, ulaike humul muflihun(muflihune).

158.Kul ya eyyuhan nasu inni resulullahi ileykum cemianillezi lehu mulkus semavati vel ard(ardı), la ilahe illa huve yuhyi ve yumit(yumitu), fe aminu billahi ve resulihin nebiyyil ummiyyillezi yu’minu billahi ve kelimatihi vettebiuhu leallekum tehtedun(tehtedune).

159.Ve min kavmi musa ummetun yehdune bil hakkı ve bihi ya’dilun(ya’dilune).

160.Ve katta’nahumusnetey aşrate esbatan umema(umemen), ve evhayna ila musa izisteskahu kavmuhu enıdrıb bi asakel hacer(hacere), fenbeceset minhusneta aşrate ayna(aynen), kad alime kullu unasin meşrabehum, ve zallelna aleyhimul gamame ve enzelna aleyhimul menne ves selva, kulu min tayyibati ma razaknakum, ve ma zalemuna ve lakin kanu enfusehum yazlimun(yazlimune).

161.Ve iz kile lehumuskunu hazihil karyete ve kulu minha haysu şi’tum ve kulu hıttatun vedhulul babe succeden nagfir lekum hatiatikum se nezidul muhsinin(muhsinine).

162.Fe beddelellezine zalemu minhum kavlen gayrallezi kile lehum fe erselna aleyhim riczen mines semai bi ma kanu yazlimun(yazlimune).

163.Ves’elhum anil karyetilleti kanet hadıratel bahri iz ya’dune fis sebti iz te’tihim hitanuhum yevme sebtihim şurraan ve yevme la yesbitune la te’tihim, kezalike nebluhum bi ma kanu yefsukun(yefsukune).

164.Ve iz kalet ummetun minhum lime teizune kavmenillahu muhlikuhum ev muazzibuhum azaben şedida(şediden), kalu ma’ziraten ila rabbikum ve leallehum yettekun(yettekune).

165.Fe lemma nesu ma zukkiru bihi enceynallezine yenhevne anis sui ve ahaznallezine zalemu bi azabin beisin bi ma kanu yefsukun(yefsukune).

166.Fe lemma atev an ma nuhu anhu kulna lehum kunu kıradeten hasiin(hasiine).

167.Ve iz teezzene rabbuke le yeb’asenne aleyhim ila yevmil kıyameti men yesumuhum suel azab(azabi), inne rabbeke le seriul ıkabi ve innehu le gafurun rahim(rahimun).

168.Ve katta’nahum fil ardı umema(umemen), minhumus salihune ve minhum dune zalike ve belevnahum bil hasenati ves seyyiati leallehum yerciun(yerciune).

169.Fe halefe min ba’dihim halfun verisul kitabe ye’huzune arada hazel edna ve yekulune se yugferu lena ve in ye’tihim aradun misluhu ye’huzuhu, e lem yu’haz aleyhim misakul kitabi en la yekulu alallahi illal hakka ve deresu ma fihi, ved darul ahıratu hayrun lillezine yettekun(yettekune), e fe la ta’kılun(ta’kılune).

170.Vellezine yumessikune bil kitabi ve ekamus salate inna la nudiu ecrel muslihin(muslihine).

171.Ve iz netaknal cebele fevkahum keennehu zulletun ve zannu ennehu vakıun bihim, huzu ma ateynakum bi kuvvetin vezkuru ma fihi leallekum tettekun(tettekune).

172.Ve iz ehaze rabbuke min beni ademe min zuhurihim zurriyyetehum ve eşhedehum ala enfusihim, e lestu birabbikum, kalu bela, şehidna, en tekulu yevmel kıyameti inna kunna an haza gafilin(gafiline).

173.Ev tekulu innema eşreke abauna min kablu ve kunna zurriyyeten min ba’dihim, e fe tuhlikuna bima fealel mubtilun(mubtilune).

174.Ve kezalike nufassılul ayati ve leallehum yerci’un(yerci’une).

175.Vetlu aleyhim nebeellezi ateynahu ayatina fenseleha minha fe etbeahuş şeytanu fe kane minel gavin(gavine).

176.Ve lev şi’na le rafa’nahu biha ve lakinnehu ahlede ilal ardı vettebea hevahu, fe meseluhu ke meselil kelb(kelbi), in tahmil aleyhi yelhes ev tetrukhu yelhes, zalike meselul kavmillezine kezzebu bi ayatina, faksusil kasasa leallehum yetefekkerun(yetefekkerune).

177.Sae meselenil kavmullezine kezzebu bi ayatina ve enfusehum kanu yazlimun(yazlimune).

178.Men yehdillahu fe huvel muhtedi ve men yudlil fe ulaike humul hasirun(hasirune).

179.Ve lekad zere’na li cehenneme kesiran minel cinni vel insi, lehum kulubun la yefkahune biha ve lehum a’yunun la yubsırune biha ve lehum azanun la yesmeune biha, ulaike kel en’ami bel hum edallu, ulaike humul gafilun(gafilune).

180.Ve lillahil esmaul husna fed’uhu biha ve zerullezine yulhıdune fi esmaihi, se yuczevne ma kanu ya’melun(ya’melune).

181.Ve mimmen halakna ummetun yehdune bil hakkı ve bihi ya’dilun(ya’dilune).

182.Vellezine kezzebu bi ayatina se nestedricuhum min haysu la ya’lemun(ya’lemune).

183.Ve umli lehum, inne keydi metin(metinun)

184.E ve lem yetefekkeru ma bi sahıbihim min cinneh(cinnetin), in huve illa nezirun mubin(mubinun).

185.E ve lem yanzuru fi melekutis semavati vel ardı ve ma halakallahu min şey’in ve en asa en yekune kadıkterebe eceluhum, fe bi eyyi hadisin ba’dehu yu’minun(yu’minune).

186.Men yudlilillahu fe la hadiye lehu, ve yezeruhum fi tugyanihim ya’mehun(ya’mehune).

187.Yes’eluneke anis sa’ati eyyane mursaha, kul innema ilmuha inde rabbi, la yucelliha li vaktiha illa huve, sekulet fis semavati vel ard(ardı), la te’tikum illa bagtete(bagteten), yes’eluneke keenneke hafiyyun anha, kul innema ilmuha indallahi ve lakinne ekseren nasi la ya’lemun(ya’lemune).

188.Kul la emliku li nefsi nef’an ve la darran illa maşaallah(maşaallahu), ve lev kuntu a’lemul gaybe lesteksertu minel hayri ve ma messeniyes suu, in ene illa nezirun ve beşirun li kavmin yu’minun(yu’minune).

189.Huvellezi halakakum min nefsin vahıdetin ve ceale minha zevceha li yeskune ileyha, fe lemma tegaşşaha hamelet hamlen hafifen fe merret bihi, fe lemma eskalet deavallahe rabbehuma le in ateytena salihan le nekunenne mineş şakirin(şakirine).

190.Fe lemma atahuma salihan ceala lehu şurakae fima atahuma, fe tealallahu amma yuşrikun(yuşrikune).

191.E yuşrikune ma la yahluku şey’en ve hum yuhlekun(yuhlekune).

192.Ve la yestetiune lehum nasran ve la enfusehum yansurun(yansurune).

193.Ve in ted’uhum ilal huda la yettebiukum, sevaun aleykum e deavtumuhum em entum samitun(samitune).

194.İnnellezine ted’une min dunillahi ıbadun emsalukum fed’uhum felyestecibu lekum in kuntum sadıkin(sadıkine).

195.E lehum erculun yemşune biha, em lehum eydin yabtışune biha, em lehum a’yunun yubsırune biha, em lehum azanun yesmeune biha, kulid’u şurekaekum summe kiduni fe la tunzırun(tunzırune).

196.İnne veliyyiyallahullezi nezzelel kitabe ve huve yetevelles salihin(salihine).

197.Vellezine ted’une min dunihi la yestetiune nasrakum ve la enfusehum yensurun(yensurune).

198.Ve in ted’uhum ilel ilal huda la yesme’u, ve terahum yenzurune ileyke ve hum la yubsırun(yubsırune).

199.Huzil afve ve’mur bil urfi ve a’rıd anil cahilin(cahiline).

200.Ve imma yenzeganneke mineş şeytani nezgun festeiz billah(billahi), innehu semiun alim(alimun).

201.İnnellezinettekav iza messehum taifun mineş şeytani tezekkeru fe izahum mubsırun(mubsırune).

202.Ve ihvanuhum yemuddunehum fil gayyi summe la yuksirun(yuksirune).

203.Ve iza lem te’tihim bi ayetin kalu lev lactebeyteha, kul innema ettebiu ma yuha ileyye min rabbi haza besairu min rabbikum ve huden ve rahmetun li kavmin yu’minun (yu’minune).

204.Ve iza kuriel kur’anu festemiu lehu ve ensıtu leallekum turhamun(turhamune).

205.Vezkur rabbeke fi nefsike tedarruan ve hifeten ve dunel cehri minel kavli bil guduvvi vel asali ve la tekun minel gafilin(gafiline).

206.İnnellezıne ınde rabbike la yestekbirune an ıbadetihı ve yüsebbihune hu ve lehu yescüdun