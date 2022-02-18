Salgın döneminde işlettiği lokalin geçici süreyle kapatılmasının üzerine yayladaki evine çıktığını anlatan Albayrak, "Pandemiyi bahane ederek 2 yıldır ikametim burası oldu. Yüzde 90 burada yaşıyorum. Ailem Bursa'da kaldı. Tek başıma kalmama rağmen bir gün olsun canımın sıkıldığını hissetmedim. Doğa, oldum olası bana huzur veriyor. Pandemi de gönlümüzdeki ateşi fitilledi. Burada 5 saat uyuduğunuzda dinç şekilde kalkabilirsiniz" diye konuştu.