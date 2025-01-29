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        Haberler Bilgi Ekonomi Araçlarda UTTS kaydı için son kayıt tarihi nedir? Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı ne zamana kadar yapılabilir?

        Araçlarda UTTS kaydı için son gün ne zaman?

        Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) geçişler sürüyor. Araç sahipleri için son başvuru süresi yaklaşırken, yeni düzenleme ile nelerin değişeceği de merak ediliyor. Akaryakıt sektöründe adil rekabeti sağlamak ve kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen sistem için Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montaj işlemleri Nisan 2025'e kadar tamamlanabilecek. Peki, UTTS'ye kayıt için son başvuru tarihi ne zaman? İşte, UTTS sistemi detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 14:48 Güncelleme: 29.01.2025 - 14:51
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        • 1

          Araç sahiplerinin gündeminde yer alan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) başvuruları sürüyor. Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen bu sistem, yalnızca ticari araçları kapsarken, bireysel araç sahipleri için herhangi bir zorunluluk bulunmuyor. Peki, UTTS kaydı için son gün ne zaman ve yeni sistemle beraber neler değişecek? İşte, detaylar...

        • 2

          ARAÇLARDA UTTS SON KAYIT TARİHİ NEDİR?

          UTTS kapsamındaki taşıt sahipleri ile akaryakıt istasyonu işletmecilerine en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar sisteme kaydolarak taşıtlarına ve istasyonlara gerekli donanımları taktırma zorunluluğu getirilmişti. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni UTTS Tebliği ile sisteme son kayıt tarihi 31 Ocak 2025 olarak yenilendi.

        • 3

          BİREYSEL ARAÇLAR İÇİN YÜKÜMLÜLÜK YOK

          Düzenlemeyle getirilen yeni uygulama esasları şöyle:

          1-31 Ocak 2025 arası kayıt yaptırılması halinde, 2025 yılı fiyatları geçerli olacak. Montaj işlemleri 30 Nisan 2025’e kadar tamamlanabilecek ve bu tarihe kadar UTTS üzerinden yapılmayan akaryakıt giderleri vergi indiriminde kullanılmaya devam edilebilecek. Mevcut bireysel araçlar açısından TTB taktırma yükümlülüğü bulunmuyor. 1 Temmuz’dan itibaren trafiğe çıkacak sıfır araçların ise piyasaya sürenleri veya ithalatçı, üreticileri ve benzerleri tarafından TTB taktırılması zorunluluğu bulunuyor. Bu araçların plaka veya sahip değişikliğinde TTB değişimi zorunluluğu bulunmuyor.

        • 4

          SIFIR ARAÇLAR İÇİN ZORUNLULUK

          1 Temmuz 2025’ten itibaren trafiğe çıkacak sıfır araçlar, ithalatçı veya üreticileri tarafından TTB’li olarak piyasaya sürülecek. Mevcut taşıt tanıma sistemlerindeki taşınabilir cihazlar TTB ile değiştirilecek. Böylece, standartlaşma sağlanacak ve usulsüzlük önlenecek. TTB sayesinde farklı akaryakıt şirketlerinden yakıt alımı mümkün olacak. Kapsamdaki araçların bireysel kullanıcılara devrinde yeni cihaz almak zorunda kalınmayacak.

        • 5

          YENİ DÜZENLEMENİN GETİRDİKLERİ

          1 Temmuz 2025'ten itibaren trafiğe çıkacak sıfır araçlar, ithalatçı veya üreticileri tarafından TTB'li olarak piyasaya sürülecek.

          Mevcut taşıt tanıma sistemlerindeki taşınabilir cihazlar TTB ile değiştirilecek. Böylece, standartlaşma sağlanacak ve usulsüzlük önlenecek.

          TTB sayesinde farklı akaryakıt şirketlerinden yakıt alımı mümkün olacak. Kapsamdaki araçların bireysel kullanıcılara devrinde yeni cihaz almak zorunda kalınmayacak.

          UTTS sayesinde, 8 milyon taşıtın akaryakıt giderleri elektronik olarak kontrol edilerek, yılda en az 15 milyar liralık kayıt dışılığın önüne geçilecek.

          Ülke genelinde halen bin 500 TTB montaj istasyonunda 4 bin teknisyen, taşıtlara donanım montajı yapıyor. Akaryakıt istasyonlarındaki donanım hazırlıklarında da 450 teknik servis, 2 bin personel görev alıyor.

          Sisteme kayıtlı istasyon sayısı geride kalan haftalarda 4 bini, TTB siparişleri de 1,1 milyonu geçti. Yeni düzenlemeyle yıl sonuna kadar TTB siparişlerinin 2 milyonu, kayıtlı istasyon sayısının ise 8 bini geçmesi bekleniyor.

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