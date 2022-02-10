Aracının yanında ölü bulundu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi, sahilde aracının yanında ölü olarak bulundu.

Altınkum Mahallesi Dalyan mevkii Edremit Çayı kenarında bulunan setlerin üzerinde bir şahsın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olay yerine intikal eden ekiplerle birlikte gelen Acil Sağlık ekibi, yüzüstü yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yüzünde düşmeye bağlı yaralanma olduğu görülen şahsın, 67 yaşındaki Mustafa Acar olduğu belirlendi.

Mustafa Acar’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.