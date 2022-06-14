Yatırımcı Rehberi programının bu haftaki konuğu Sermaye Piyasaları Danışmanı Yunus Kaya oldu. Son 1 yılda Borsa İstanbul'dan yaklaşık 10 milyar dolarlık çıkış yapan yabancı yatırımcıların geri gelmesi için gerekli koşulların ne olduğuna dair açıklamalarda bulunan Kaya, ayrıca hem global gelişmeler hem de geçen hafta alınan ekonomik kararların ekonomi ve borsaya nasıl yansıdığı ve bundan sonra da nasıl yansıyacağına dair görüşlerini açıklıyor. Kaya ayrıca Rusya Ukrayna savaşının bundan sonraki olası etkilerini de değerlendiriyor.
ARACİ KURUMLAR NEREDEN KAZANIYOR?
Borsa İstanbul'u yatırımcıların ilk tercihi yapmak için yapılması gerekenlere değinen Kaya, bu alanda önemli bir aktör olan aracı kurum sektörüne geniş bir projektör tutuyor. Özellikle son yıllarda yapılan halka arzlar, aracı kurumların portföy yönetimleri ve aracılık faaliyetlerindeki çeşitlenmeye değinen Kaya, aracı kurumların bundan sonraki potansiyellerini de gözler önüne seriyor. Bu sektörün kârlılık durumu ve değişen gelir yapısının masaya yatırıldığı programda borsa ortakları için halka açık aracı kurumların bilançoları da ayrı ayrı ele alınıyor.
HANGİ SEKTÖRLER ÖNE ÇIKIYOR?
Kaya ayrıca enflasyonist ortamda hangi sektörlerin öne çıkacağına dair görüşlerini paylaşırken alınması beklenen kararların hangi sektörü nasıl etkileyeceğine dair düşüncelerini de açıklıyor. Programda "sermaye piyasalarının gelişmesi için yeterli teknik ve yasal altyapı hazır mı? Neler yapılması gerekiyor?" sorusuna da yanıt aranıyor.
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