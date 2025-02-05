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        Haberler Ekonomi Enerji Akaryakıt Araç sahipleri dikkat! LPG'ye (otogaz) zam geldi - Enerji Haberleri

        LPG'ye zam geldi!

        LPG'nin (otogaz) litre satış fiyatına 1 TL zam geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 08:13 Güncelleme: 05.02.2025 - 08:13
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        LPG'ye zam geldi!
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        Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.

        LPG (otogaz) grubuna bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 TL zam geldi.

        Benzin ve motorinde ise fiyat değişikliği olmadı.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa yakası)

        Benzin litre fiyatı: 46.34 TL

        Motorin litre fiyatı: 46.47 TL

        LPG litre fiyatı: 27.59 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 46.86 TL

        Motorin litre fiyatı: 47.15 TL

        LPG litre fiyatı: 27.49 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 47.23 TL

        Motorin litre fiyatı: 47.53 TL

        LPG litre fiyatı: 27.34 TL

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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