Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.

LPG (otogaz) grubuna bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 TL zam geldi.

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Benzin ve motorinde ise fiyat değişikliği olmadı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa yakası)

Benzin litre fiyatı: 46.34 TL

Motorin litre fiyatı: 46.47 TL

LPG litre fiyatı: 27.59 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 46.86 TL

Motorin litre fiyatı: 47.15 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 47.23 TL

Motorin litre fiyatı: 47.53 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.