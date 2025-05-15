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        Haberler Ekonomi Enerji Araç sahipleri dikkat! Benzinin ardından motorine de zam geldi, tabela değişti: İşte 15 Mayıs 2025 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, benzin ve motorin fiyatları - Enerji Haberleri

        Benzinin ardından motorine de zam

        Benzinin ardından motorinin litre fiyatına 1 lira 82 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar pompaya yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 07:34 Güncelleme: 15.05.2025 - 07:35
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        Benzinin ardından motorine de zam
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        Petrol, ABD ham petrol stoklarının son iki ayın en yüksek artışını göstermesiyle düştü. ABD ham petrolü yüzde 0,8 gerileyerek varil başına yaklaşık 63 dolarda kapanarak dört günlük yükseliş serisini sonlandırdı. Küresel gösterge Brent petrolü ise yaklaşık 66 dolardan kapandı. Bu sabah brent petrol fiyatı 64,69 dolar civarında işlem görüyor.

        Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. Dün benzinin litresine 1,5 TL zam gelmişti. Benzin zammının ardından motorinin litre fiyatına 1 lira 85 kuruş zam geldi. Zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıtıldı.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa yakası)

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        Benzin litre fiyatı: 46.79 TL

        Motorin litre fiyatı: 46.07 TL

        LPG litre fiyatı: 26.19 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 47.43 TL

        Motorin litre fiyatı: 46.90 TL

        LPG litre fiyatı: 26.09 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 47.77 TL

        Motorin litre fiyatı: 47.24 TL

        LPG litre fiyatı: 26.04 TL

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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