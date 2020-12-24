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TÜVTÜRK, araç muayene işlemlerinin cep telefonu üzerinden yapılmasını sağlayan bir mobil uygulama geliştirdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, TÜVTÜRK Uygulaması indiren araç sahipleri, araç muayene sıra numaralarını akıllı mobil cihazları üzerinden de alabilecek.

Bu uygulama sayesinde araç sahiplerinin mobil uygulama üzerinden sıralarını takip edebilecekleri belirtildi.

TÜVTÜRK'ün bu uygulama ile hem istasyon alanlarında ki yoğunluğu hem de araç sahipleri arasındaki sosyal teması azaltmayı ve işlemlerin kolaylaştırılmasını hedeflediği aktarıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, akıllı telefon kullanmayan araç sahiplerinin sıra numaralarını istasyonlarda bulunan kiosklardan alabilecekleri bilgisi paylaşıldı.