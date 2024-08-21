Araç kullanırken kalp krizinden öldü
Sinop'un Boyabat ilçesinde bir sürücü, araç kullandığı sırada kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarparken kalp masajı yapılarak müdahale edilen 74 yaşındaki sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Giriş: 21.08.2024 - 10:58 Güncelleme: 21.08.2024 - 10:58
Boyabat'ta 74 yaşındaki Bayram Uzunçay'ın kullandığı otomobil, ilçeye bağlı Osmanköy’de kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Uzunçay'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Kalp masajı yapılarak müdahale edilen Uzunçay, kaldırıldığı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
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