Nişanlı çift kaza kurbanı! Düğün hazırlığında hayatlarını kaybettiler
Çorum'da insanın yüreğini yakan bir trafik kazası meydana geldi. Olayda kamyonla çarpışan otomobildeki nişanlı çift öldü. Hayatını kaybeden Nurcan Yanlız ile Cengiz Akdağ'ın düğün hazırlıklarıyla ilgili gittikleri Ankara'dan dönerken kaza yaptıkları öğrenildi
Çorum'un Alaca ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki nişanlı çift hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre Cengiz Akdağ (23) idaresindeki otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Zile kavşağında Mustafa Ö.'nün (50) kullandığı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada otomobilde bulunan Nurcan Yalnız (24) hayatını kaybetti, sürücü Cengiz Akdağ yaralandı.
KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Yalnız'ın cenazesi Cenaze Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akdağ, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alınarak, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Kazada hayatını kaybeden Nurcan Yanlız ile Cengiz Akdağ'ın kısa süre önce nişanlandıkları, düğün hazırlıklarıyla ilgili Ankara'ya gittikleri ve memleketleri Yozgat'ın Çekerek ilçesine dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.