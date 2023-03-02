Türkiye'nin 21 ilinde, kendi yönettiği 59 kurumsal şubesi ile hizmet veren araç kiralama şirketi Rent Go, 2023'te vites yükseltti.

Yapılan açıklamaya göre, şirket bu yıl sonuna kadar 75 ofise ulaşmayı planlıyor.

Öte yandan, Türkiye'ye 123 ülkeden gelen ziyaretçilere araç kiralama hizmeti vererek turizm potansiyelinin gelişimine de katkıda bulunmayı hedeflen Rent Go'nun, 7-9 Mart tarihleri arasında Almanya'da gerçekleştirilecek ITB Berlin Turizm Fuarı'na katılım sağlayacağı bildirildi.

Tunalar Şirketler Topluluğu çatısı altında faaliyet gösteren şirket, günlük kiralama hizmetinin yanı sıra Rent Go Filo ile kurumsal şirketlere de uzun dönem filo kiralama hizmeti veriyor.