Araç gecekondunun üzerine düştü!

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Tuzla'da yokuşlu yolda manevra yapan hafif ticari araç kontrolden çıkarak bir gecekondunun üzerine düştü.

İHA'nın haberine göre gecekonduda bulunan ve evde mahsur kalan iki kişi büyük korku yaşarken araçtaki bir kişi hafif yaralandı.

Kaza, Tuzla'da Mimar Sinan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Aytemiz'in kullandığı hafif ticari araç, yokuşlu yolda manevra yaptığı sırada kontrolden çıktı. Savrulan araç sokak üzerindeki bir gecekondunun üzerine düştü. SÜRÜCÜNÜN OĞLU YARALANDI Sürücü kazayı yara almadan atlatırken yanında bulunan oğlu Y. Aytemiz hafif yaralandı. Gecekonduda bulunan Gürbüz ile Fatma İpek çifti ise büyük korku yaşadı. Hafif yaralanan Y. Aytemiz hastaneye kaldırıldı.

Ticari aracın evin kapısının üzerine düşmesi nedeniyle evde bulunan İpek çifti içeride mahsur kaldı. Ticari araç olay yerine gelen vinç yardımı ile düştüğü yerden kaldırıldı. Ev sakinleri aynı yerde daha önce de benzer kazaların yaşandığını belirterek yetkililerin önlem alması gerektiğini belirtti. "DAHA ÖNCE DE YAŞANDI" Evlerinin üzerine araç düşen Caner İpek, "Burada üçüncü kez kaza oluyor. Annem babam balkonda mahsur kaldı. Bariyer ya da istinat duvarı istiyoruz buraya. Annem babam üç saat balkonda mahsur kaldı. Bir çözüm bekliyoruz artık. Yol dar, araba geri geri gelirken düşüyor" dedi.

Kaza esnasında evin içinde bulunan Fatma İpek, "Büyük korku hissettik. Öleceğiz sandık. Kaçıncı kez buraya araba düşüyor. Araba patladı patlayacak dedik" dedi.