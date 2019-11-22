22 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Arabuluculuk sınavı ne zaman? sorusu başvurularını tamamlayan adaylar tarafından soruluyor. 5 bin personelin alınacağı arabuluculuk sınavı ile ilgili detaylar Adalet Bakanlığı tarafından açıklandı. İşte 2019 arabuluculuk sınavına dair ayrıntılar...
ARABULUCULUK SINAVI NE ZAMAN?
Sınav, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından 24 Kasım 2019 Pazar günü saat 14.00’da tek oturum halinde yapılacak ve 150 (yüz elli) dakika sürecek.
ARABULUCULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
Adayların kimlik bilgisi, fotoğrafı, sınav merkezi, sınav binası, sınav salonu, sınav tarihi, sınav saati, sınav konusu vb. bilgileri içeren “Sınav Giriş Belgeleri”, Üniversite tarafından hazırlanacak ve 18 Kasım 2019 -24 Kasım 2019 tarihleri arasında sınav hizmetlerine ilişkin internet adresi üzerinden adayların erişimine açılacak. Adaylar aşağıdaki bağlantı ile arabuluculuk sınav giriş belgesini alabilir.
ARABULUCULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN
SINAV NASIL OLACAK?
Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin sorumluluğunda gerçekleştirilecek. Sınav; çoktan seçmeli, 5 (beş) cevap şıklı, toplam 100 sorudan oluşacak. Cevap kâğıtları Üniversite tarafından değerlendirilecek. Değerlendirme sırasında yalnızca doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar sonuca etki etmeyecektir. Değerlendirme sırasında iptal edilen sorular olması durumunda, söz konusu sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacak.
Sınavda yüz tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alması koşuluyla, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere bu ilanda belirtilen arabulucu ihtiyaç sayısı kadar aday, başarılı sayılacaktır. Başarılı sayılan en düşük puanlı adayla aynı puanı alan adaylar da başarılı sayılacak.
ARABULUCULUK SINAVI HANGİ ŞEHİRLERDE YAPILACAK?
Arabuluculuk sınavı Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Anadolu - Avrupa),İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde yapılacak.
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