Arabada sigara içme cezası ne kadar? 2024 özel araçta sigara içmenin cezası

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Sigara içmenin zararları konusunda artan bilinçle birlikte, özellikle araç içerisinde sigara kullanımına yönelik cezaların önemi her geçen gün daha da belirgin hale geliyor. 2024 yılında getirilen yeni düzenlemelerle birlikte özel araçlarda sigara içmenin cezasıyla ilgili merak edilenler arasında yer alıyor.

Arabada Sigara İçme Cezası Ne Kadar?

2013 yılından itibaren Türkiye'de arabada sigara içmek yasaklanmıştır. Bu yasağın temel nedeni, sigara dumanının sürücüler ve araçtaki diğer yolcular için zararlı olmasıdır. Yasak, çeşitli taşıma araçlarında farklı kapsamlarda uygulanmaktadır. Hususi araçlarda, sürücülerin sigara içmesi kesinlikle yasaktır. Aynı şekilde, taksi hizmeti veren araçlarda da sürücülerin ve yolcuların sigara içmesi yasaktır. Ayrıca, karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında da tüm yolcuların sigara içmesi yasaklanmıştır. Bu önlemler, halk sağlığını korumak ve sigara kullanımının zararlarını en aza indirmek amacıyla alınmıştır.

REKLAM Yasağa uymayan sürücülere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 39. maddesi gereğince 153 TL idari para cezası kesilmektedir. Özel Araçta Sigara İçmenin Cezası Var Mı? 2013 yılında yürürlüğe giren kanunla özel araçta sigara içmek de ceza kapsamındadır. Özel araçta sigara içme cezası 153 TL'dir. Arabada Sigara İçme Cezası Sadece Sürücüye Mi Yazılır? Arabada sigara içme cezası sadece sürücüye yazılmaz, aynı zamanda araçtaki diğer kişilere de yazılabilir. Özellikle ülkelerin ve yönetmeliklerin belirlediği kurallara göre, araç içinde bulunan herkesin sigara içmesi durumunda cezai yaptırımlar uygulanabilir. Bu, sürücünün yanı sıra araçta bulunan yolcuları da kapsar. Çoğu durumda, bu tür yasal düzenlemeler sigara içen her birey için ayrı cezalar öngörebilir. Dolayısıyla, araç içinde sigara içen sürücü dışındaki kişilere de ceza kesilebilir. Bu, hem sürücüleri hem de yolcuları bu tür alışkanlıklardan kaçınmaya teşvik etmek amacıyla alınan bir tedbirdir.

Arabada Sigara İçme Cezası Kanun Maddesi Nedir? Arabada sigara içme yasağı, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 39. maddesi ile düzenlenmiştir. Bu maddeye göre: Karayolu taşıma araçlarında sürücü ve yolcuların tütün mamullerini kullanması yasaktır.

Bu yasağa uymayanlara 153 TL idari para cezası verilir.

Sürücü koltuğunda sigara içmek tüm özel araçlarda yasaktır.

Yolcuların sigara içmesi özel araçlarda yasak değildir.

Taksi, toplu taşıma araçları ve diğer kamusal alanlarda sigara içmek yasaktır. Arabada Sigara İçmenin Riskleri Sigara içmek sürücünün dikkatini dağıtabilir ve reaksiyon süresini uzatabilir. Bu durum, araç kontrolünü kaybetme riskini artırabilir ve trafik kazalarına neden olabilir.

Sigara dumanı, aracın içinde bulunanlara görüş engeli yaratabilir. Bu da sürücünün önemli trafik işaretlerini, diğer araçları veya yaya geçitlerini görmesini engelleyebilir.

Sigara içmek sadece nikotin ve katran gibi zararlı maddeleri içermez, aynı zamanda karbon monoksit gibi zehirli gazların da salınmasına neden olur. Bu gazlar sürücünün ve yolcuların solunum sistemine zarar verebilir ve oksijen alımını azaltabilir.

Sigara içmek yangın riskini artırabilir. Araç içindeki kibritler, çakmaklar veya sigara izmaritleri, dikkatsiz kullanım durumunda yangınlara neden olabilir ve araçta büyük hasara yol açabilir.

Sigara dumanı, araç içinde kötü koku ve kirleticilerin birikmesine neden olabilir. Bu durum sürüş konforunu düşürebilir ve aracın içindeki hava kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Sigara içmek sadece araç içinde değil, aynı zamanda araç dışındaki trafikte de solunum yolu rahatsızlıklarına neden olabilir. Araç içindeki sigara dumanına maruz kalanlar, akciğer hastalıkları, kalp hastalıkları ve kanser gibi ciddi sağlık sorunları riski altındadır. Alkollü araç kullanma cezası ne kadar?