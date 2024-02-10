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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Ara transferde kulüplerin tercihi yabancı futbolcular oldu! - Futbol Haberleri

        Ara transferde kulüplerin tercihi yabancı futbolcular oldu!

        Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi sona ererken, kulüplerin tercihi yabancı futbolculardan yana oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 10:33 Güncelleme: 10.02.2024 - 10:33
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        Kulüplerin tercihi yabancılar!
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        Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi kapandı. 11 Ocak'ta başlayan ve yaklaşık 1 ay süren transferde Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 20 kulübün 19'u kadrosuna 87 oyuncu dahil etti.

        Alınan futbolcuların 63'ünü yabancı uyruklular, 24'ünü yerli oyuncular oluşturdu. Süper Lig temsilcilerinin kadrosuna kattığı 63 yabancı futbolcu, 39 ülkenin pasaportunu taşıyor.

        EN FAZLA SENEGALLİ VE ARNAVUT

        Süper Lig temsilcileri, ara transferde en fazla Senegalli ve Arnavut futbolcu transfer etti.

        Ara transferde alınan yabancı oyuncular arasında en fazla transfer edilen ülke vatandaşı 5 futbolcuyla Senegalli ve Arnavutlar oldu. İtalyanlar ile Brezilyalılar dörder futbolcuyla ikinci, Fildişi Sahili ise 3 oyuncuyla 3. sırada yer aldı.

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        Belçika, Hırvatistan, Kamerun, Nijerya, Özbekistan, Bosna Hersek, Portekiz ve Sırbistan vatandaşı ikişer oyuncunun transfer olduğu Süper Lig'de birer Almanya, Angola, Ekvator, Fransa, Gana, Güney Kore, Haiti, Honduras, İngiltere, İran, İspanya, Kazakistan, Kolombiya, Kongo, Norveç, Polonya, Romanya, Tunus, Cezayir, Hollanda, Fas, Yeşil Burun Adaları, Mısır, Libya, Zimbabve ve Yunanistan vatandaşı sözleşme imzaladı.

        8 KULÜBÜN TÜM TERCİHİ YABANCI!

        Süper Lig'de ara transfer döneminde yeni oyuncu alan 19 kulübün 8'i tercihinin tamamını yabancıdan yana kullandı.

        Sezonun ilk yarısında forma giyen birçok yıldız oyuncusuyla yollarını ayıran Adana Demirspor 9, düşme hattındaki TÜMOSAN Konyaspor ara transferde 8 futbolcu aldı. Bunların tamamının yabancı olması dikkati çekti.

        Alanyaspor (3), RAMS Başakşehir (4), Beşiktaş (4), Galatasaray (3), Mondihome Kayserispor (3) ve Trabzonspor (1) aldığı tüm oyuncularda tercihi yabancıdan yana oldu.

        Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor, VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor, İstanbulspor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, Siltaş Yapı Pendikspor, Yılport Samsunspor ve EMS Yapı Sivasspor, yabancının yanı sıra yerli futbolcu da tercih etti.

        YERLİ VE YABANCI OYUNCU TRANSFER SAYILARI

        Takım Transfer sayısı Yabancı Yerli
        Adana Demirspor 9 9 -
        Konyaspor 8 8 -
        Sivasspor 8 4 4
        Fatih Karagümrük 7 5 2
        Kasımpaşa 6 4 2
        MKE Ankaragücü 6 3 3
        Gaziantep FK 5 4 1
        Hatayspor 5 1 4
        Çaykur Rizespor 4 1 3
        Fenerbahçe 4 2 2
        Beşiktaş 4 4 -
        Başakşehir 4 4 -
        Alanyaspor 3 3 -
        Galatasaray 3 3 -
        Pendikspor 3 2 1
        Kayserispor 3 3 -
        Samsunspor 3 2 1
        İstanbulspor 1 - 1
        Trabzonspor 1 1 -
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