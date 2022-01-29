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Ara tatile özel etkinlikler

2. ara tatil boyunca çocuklar neler yapabilir? Nerelerde gezebilir, nereleri görebilir, nerede hangi oyun var, hangi etkinliklere ve atölyelere katılabilir?

29.01.2022 - 04:57 | Güncelleme: YAŞAM

  • Balat Oyuncak Müzesi

    Balat’ta 1000 m²’lik bir alanda hizmet veren Balat Oyuncak Müzesi, çocuklarıyla birlikte eğlenceli bir gün geçirmek isteyen ebeveynlerin favori mekanlarından. 50 yıllık bir koleksiyonun sonucu oluşan Balat Oyuncak Müzesi, içerisinde geçmişten günümüze oyuncakları bulabileceğiniz sergi alanı, eski tarihi filmlerin oynatıldığı sinema, çocuğunuza özel oyuncaklara sahip olabileceğiniz atölye çalışmalarıyla zamanınızı keyifle geçirebilir, Balat’ın tarihi sokaklarında eski İstanbul’u keşfedebilirsiniz. Müze, Balat sahil kesiminde, Haliç Sosyal tesislerinin tam karşısında. Tramvay, minibüs, otobüs gibi birçok alternatif yol ile kolaylıkla müzeye ulaşım sağlayabilirsiniz. Giriş ücreti yetişkin 40 TL, 3 yaş ve üzeri çocuklar, öğrenciler, öğretmenler, öğretim görevlileri, 65 yaş ve üstü indirimli bilet 25 TL. Detaylı bilgi için 0212 935 30 80 nolu teli arayabilirsiniz.

  • Türkiye’nin en büyük ters evi: Ters Dünya

    Adından da anlayacağınız üzere ters ev; içindeki mobilya ve her türlü eşyanın ters durduğu bir ev. Bu evde tavanda yürürken çekeceğiniz fotoğraf ve videolarla farkındalık yaratabilir, sosyal medyada arkadaşlarınızı şaşkına çevirebilirsiniz.  Ters Dünya'da çocuklarınızla eğlenceli ve unutulmaz bir gün geçirebilirsiniz. Ters Dünya'yı keşfetmek ve hayal gücünüzü zorlamanız için bu ara tatil biçilmiş kaftan. Giriş ücreti yetişkin 25  TL, 3 yaş üzeri çocuk 20 TL. Haftaiçi her gün 11:00 - 18:00 tarihleri arasında açık olan Ters Dünya hafta sonları 12:00 - 18:00 saatleri arasında açık. Ataşehir'de İnönü Mahallesi Alpkaya Caddesi'nde bulunan Ters Dünya hakkında bilgi almak için 0507 3120407 nolu telefonu arayabilirsiniz.

  • Akyaka Kampı

    Baharın müjdesine ve doğanın uyanışına şahit olmak için Nisan ara tatilinde çocuklarınızla beraber Akyaka'ya gidebilirsiniz. Kampta; mehtapta tekne gezisinden Azmak'ta kano keyfine, sanattan ateş başında masallara, doğa yürüyüşünden deniz keyfine kadar bir çok etkinlik yer alıyor. Tarih: 14 – 17 Nisan 2022. Detaylı bilgi için oyunkampta.com adresine bakabilirsiniz.

  • İstanbul Arkeoloji Müzeleri

    Homeros’un İlyada ve Odysseia destanlarıyla, antik dünyanın tanrı ve tanrıçalarına dair efsanevi bilgiler edinecekleri bu gezide gizemli bir yolculuk çocukları bekliyor. İskender Lahdi, Ağlayan Kadınlar Lahdi ve Kadeş Anlaşması gibi dünyaca ünlü eserlere ev sahipliği yapan İstanbul Arkeoloji Müzelerinde tarihin farklı dönemlerine ait bir milyona yakın eser sergileniyor. Arkeoloji Müzesi, Eski Şark Eserleri Müzesi ve Çinili Köşk olmak üzere üç bölümden oluşuyor. Müze, pazartesi hariç her gün 09.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açık. Giriş ücreti yetişkin 60 TL 18 yaşın altındaki öğrencilere ücretsiz.

  • Samed Behrengi’nin Küçük Kara Balık'ı çocuklarla buluşuyor

    Küçük bir derede yaşayan ”Küçük Kara Balık” farklı yerleri, denizleri merak edip dururmuş. Bir gün hayallerini gerçekleştirmek için bu yolculuğa çıkmaya karar vermiş. Yol boyunca birçok maceranın içine girip çıkan Küçük Kara Balık sonunda hayal ettiği açık denizlere ulaşmış. Yıllardır büyük küçük herkesin severek okuduğu Samed Behrengi'nin yazdığı kült eser Küçük Kara Balık bu kez tiyatro sahnesinde! Oynayanlar: Osman Alınca, İmren Şengel, Duygu Aydoğmuş

    11 Nisan Pazartesi 13:00 / Barış Manço Kültür Merkezi, Kadıköy 40.00 TL
    11 Nisan Pazartesi 15:00 / Barış Manço Kültür Merkezi, Kadıköy 40.00 TL
    12 Nisan Salı 13:00 / Akatlar Kültür Merkezi 40.00 TL
    17 Nisan Pazar 13:00 / Kadıköy Halk Eğitim Merkezi 40.00 TL

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