Ara tatile özel etkinlikler

Museum of Selfies

2. dönem ara tatili boyunca Museum of Selfies'de hem çocuğunuzla birlikte keyifli vakit geçirebilir hem de tüm bu anlarınızı ölümsüz kılabilirsiniz. Museum of Selfies’de ziyaretçiler; ikonik fotoğraf alanlarında sosyal medya hesaplarında büyük ilgi görecek havalı selfie’ler çekiyor. “Sadece hayalini kurabildiğiniz mekanlarda akıllara durgunluk veren fotoğraflarınızı çekin” mottosuyla yola çıkan Museum of Selfies’e gelenler dünyaya tersinden bakıyor, altın banyosunda keyif yapıyor, emoji havuzunda yüzüyor, Game of Thrones tahtında oturuyor ya da Leonardo da Vinci’nin en bilinen eserlerinden Mona Lisa’nın önünde selfie çektiriyor. Detaylı bilgi için tıklayın