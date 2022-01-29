Ara tatile özel etkinlikler

Hupalupa'da bir hafta ücretsiz etkinlik

Metropol İstanbul’daki kapalı eğlence merkezi Hupalupa, bir haftalık tatilde, çocuklar için ücretsiz etkinlik programı hazırladı. Çocukların aileleriyle birlikte vakit geçirebileceği Hupalupa, 12 bin m2’lik kapalı alanda eğlence ve adrenalin tutkunu çocukları misafir ediyor. Bunun yanısıra her çocuğun yararlanabileceği etkinliklerde sihirbaz gösterisi, bilim gösterisi, kukla gösterisi, palyaço gösterisi yer alıyor. Her gün farklı etkinliklere katılmak isteyen tüm çocuklar ve aileler kapalı eğlence merkezinin gösteri salonuna davetli.

9 Nisan Cumartesi – Jonglör ve İllüzyon Gösterisi

10 Nisan Pazar - Kukla Gösterisi

11 Nisan Pazartesi – Sihirbaz Gösterisi

12 Nisan Salı – Sahne Senin

13 Nisan Çarşamba – Jonglör ve Kukla Gösterisi

14 Nisan Perşembe - Kukla Gösterisi

15 Nisan Cuma - Bilim Gösterisi

16 Nisan Cumartesi - Jonglör ve Kukla Gösterisi

17 Nisan Pazar – Palyaço Gösterisi