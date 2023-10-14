Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Ara tatil ne zaman? MEB 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim dönemi ara tatil tarihi ne?

        Ara tatil ne zaman? MEB 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim dönemi ara tatil tarihi

        Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Takvimi açıklandı. Hal böyle olunca öğrenciler ve veliler arama motorlarında: "Ara tatil ne zaman? MEB 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim dönemi ara tatil tarihi ne?" sorularının yanıtlarını aramaya başladı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2023 - 22:22 Güncelleme: 14.10.2023 - 22:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kasım ayı ara tatil tarihi 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi'nin başlamasıyla gündem oldu. Konuyla ilgili merak edilen: "Ara tatil ne zaman? MEB 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim dönemi ara tatil tarihi ne?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        • 2

          ARA TATİL TARİHLERİ

          Açıklanan takvime göre; ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ise ikinci dönem başlayacak. Bahar dönemindeki ara tatil ise 8 ile 12 Nisan arasında gerçekleştirilecek.

        • 3

          YAZ TATİLİ TARİHLERİ

          Bu senenin eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü bitecek.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Netanyahu: Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?
        Netanyahu: Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?
        Bakan Fidan Sisi ile görüştü
        Bakan Fidan Sisi ile görüştü
        Inter'den Mauro Icardi itirafı!
        Inter'den Mauro Icardi itirafı!
        İbre 140 km'de takılı kaldı
        İbre 140 km'de takılı kaldı
        Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı! Pazar için dikkat!
        Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı! Pazar için dikkat!
        Fethiye'de sokaklar göle döndü
        Fethiye'de sokaklar göle döndü
        Montella'dan Boey sözleri!
        Montella'dan Boey sözleri!
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        Tarihi mezar taşlarından okundu
        Tarihi mezar taşlarından okundu
        Konya'da tarihi gece!
        Konya'da tarihi gece!
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        'Baba' dava
        'Baba' dava
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa