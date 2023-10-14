Ara tatil ne zaman? MEB 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim dönemi ara tatil tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Takvimi açıklandı. Hal böyle olunca öğrenciler ve veliler arama motorlarında: "Ara tatil ne zaman? MEB 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim dönemi ara tatil tarihi ne?" sorularının yanıtlarını aramaya başladı. İşte detaylar...
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Kasım ayı ara tatil tarihi 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi'nin başlamasıyla gündem oldu. Konuyla ilgili merak edilen: "Ara tatil ne zaman? MEB 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim dönemi ara tatil tarihi ne?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
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ARA TATİL TARİHLERİ
Açıklanan takvime göre; ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ise ikinci dönem başlayacak. Bahar dönemindeki ara tatil ise 8 ile 12 Nisan arasında gerçekleştirilecek.
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YAZ TATİLİ TARİHLERİ
Bu senenin eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü bitecek.
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