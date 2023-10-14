Kasım ayı ara tatil tarihi 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi'nin başlamasıyla gündem oldu. Konuyla ilgili merak edilen: "Ara tatil ne zaman? MEB 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim dönemi ara tatil tarihi ne?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.