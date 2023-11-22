Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ara tatil değerlendirme anketi oluşturuldu. Ara tatillerin devam edip etmeyeceğine yönelik alınacak karar kapsamında veli, öğrenci ve öğretmenlerin de fikirleri alınacak. İşte, "Ara tatil kaldırılsın mı, devam etsin mi?" sorularına yanıt verilebilecek ara tatil anketi girişi ile ilgili detaylar...