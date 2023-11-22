MEB ara tatil anketini veli, öğrenci ve öğretmenler cevaplıyor: Ara tatil kaldırılsın mı?
MEB ara tatil anketi; veli, öğrenci ve öğretmenlerin oylamasına sunuldu. Milli Eğitim Bakanlığı, kasım ve nisan aylarında olmak üzere yılda iki kez olan ara tatillerin durumu için anket açtı. Ara Tatil Değerlendirme Anketi ile "Ara tatil kalsın mı?" sorusu yanıt bulacak. İşte, MEBSİS ara tatil anketi veri.meb.gov.tr giriş ekranı...
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ara tatil değerlendirme anketi oluşturuldu. Ara tatillerin devam edip etmeyeceğine yönelik alınacak karar kapsamında veli, öğrenci ve öğretmenlerin de fikirleri alınacak. İşte, "Ara tatil kaldırılsın mı, devam etsin mi?" sorularına yanıt verilebilecek ara tatil anketi girişi ile ilgili detaylar...
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ARA TATİL ANKETİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?
MEB tarafından erişime açılan Ara Tatil Uygulamasına İlişkin İzleme ve Değerlendirme Çalışması anketine öğretmen, öğrenci ve veliler cevap verebilecek.
Ara tatil anketine https://veri.meb.gov.tr/ internet adresinden MEBBİS girişi ile erişim sağlanabilecek. MEBBİS girişinde kullanıcı adı ve şifre bilgileri girilecek.
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Ara tatil değerlendirme anketinde ara tatil sürecinin nasıl geçirildiğine dair sorular yer alıyor. Önümüzdeki yıllarda ara tatil uygulamasına devam edilip edilmeyeceğine ilişkin alınacak olan kararda, anket sonuçları üzerinden yapılacak analizin etkili olması bekleniyor. Ankete, 10 Aralık’a kadar https://veri.meb.gov.tr adresi üzerinden ulaşılacak.
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