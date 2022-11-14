Ara Güler'den 'Bir Avuç Güzel İnsan'

Usta fotoğrafçı Ara Güler’in erken yaşlarda başlayan edebiyat merakından yola çıkarak fotoğraflamaya başladığı Türkiye ve dünyanın önde gelen edebi figürlerine ait portreleri içeren 'Bir Avuç Güzel İnsan' adlı sergi 18 Kasım'da Ara Güler Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak.
Ara Güler’in edebiyatçılarla kurduğu dostluklara da ışık tutan 'Bir Avuç Güzel İnsan' başlıklı sergide usta fotoğrafçının erken yaşlarda başlayan edebiyat merakından yola çıkarak fotoğraflamaya başladığı Türkiye ve dünyanın önde gelen edebi figürlerine ait portreler sergilenecek.
Yaşamının çeşitli dönemlerinde “Onlar benim için yalnızca fotoğrafı çekilen kişiler değil, dünyamı kuran insanlardır” dediği edebiyatçılarla tanışmaya, portrelerini çekmeye, onlarla buluşup edebiyat sohbetleri yapmaya başlayan Güler, zaman içinde bu insanların yalnız fotoğraflarını çekmekle kalmıyor, aynı zamanda onlarla dost da oluyor. Ara Güler, Sabahattin Eyüboğlu’nun Bronz Apartmanı’ndaki dairesinde, Fikret Adil’in evinde, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Narmanlı Han’daki atölyesinde, Yeditepe dergisinin Cağaloğlu’ndaki idarehanesinde, Samim Kocagöz’ün İzmir’deki evinde dostlarıyla bir araya gelerek bu buluşmaları ölümsüzleştiriyor. Yakaladığı bu özel anlarla Güler, yıllar içinde edebiyatın ve edebiyatçıların kaydedicisi oluyor.
Ara Güler, gittiği ülkelerde de edebiyatçıların kapısını çalıp ve onların portrelerini çekiyor. James Baldwin, Arthur Miller, Antonio Tabucchi, John Updike, Philip Roth, Alberto Manguel ve daha nicelerini “kurdukları dünyanın içinde” izleyiciye gösteriyor. Tennessee Williams’la, William Saroyan’la buluşup, onların gezilerine eşlik ederek ve çektiği portrelerle geriye unutulmaz anılar bırakıyor usta fotoğrafçı.
Sergide Nâzım Hikmet’in bugüne dek sergilenmemiş portreleri, karanlık oda baskılar, Ara Güler’in edebiyatçı dostlarıyla yıllar içindeki mektuplaşmaları gibi pek çok belge ile onlardan gelen ve evinin duvarlarını süsleyen sanat eserleri de yer alıyor.
Sergideki eserler Fazıl Say'ın müziğiyle de zenginleşiyor. Sanatçının Nâzım Hikmet Oratoryosu ve Yaşar Kemal eserlerinin yanı sıra; Can Yücel ve Cemal Süreya'nın şiirlerini bestelediği eserlerden oluşan müzik seçkisi QR kodlar üzerinden sergideki ziyaretçilerle buluşturuluyor.
Doğuş Grubu’nun, Ara Güler ile iş birliği sonucu hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi’nin yeni sergisi “Bir Avuç Güzel İnsan” 18 Kasım'dan itibaren pazartesi günleri hariç Salı-Cumartesi 10:00-18:00, Pazar 12:00-18:00 saatlerinde Bomontiada’da ziyaret edilebilir.
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Ara Güler'den 'Bir Avuç Güzel İnsan'/ara-guler-den-bir-avuc-guzel-insan-3538391
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