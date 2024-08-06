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        Haberler Ekonomi Teknoloji Merak Edilenler Ar-Ge harcaması 2023 yılında 98 milyar 737 milyon TL oldu - Teknoloji Haberleri

        Ar-Ge harcaması 2023 yılında 98 milyar 737 milyon TL oldu

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Merkezi Yönetim Bütçesinden AR-GE Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar bültenini yayınladı. Buna göre, Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge harcaması 2023 yılında 98 milyar 737 milyon TL olduğu açıklandı. En fazla fonlama genel bilgi gelişimi için ise üniversitelere yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 10:18 Güncelleme: 06.08.2024 - 10:18
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        Ar-Ge'ye 98 milyar 737 milyon TL
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        Merkezi yönetim bütçesi verileri kullanılarak yapılan hesaplamalara göre; 2023 yılında Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcama 98 milyar 737 milyon TL oldu. Bu sonuca göre, 2023 yılında merkezi yönetim bütçesinden yapılan Ar-Ge harcamalarının merkezi yönetim bütçesi içerisindeki oranı yüzde 1,38 oldu. Merkezi yönetim bütçesinden yapılan Ar-Ge harcamalarının 26 trilyon 276 milyar 307 milyon TL olan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içerisindeki oranı ise yüzde 0,38 oldu.

        Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak hesaplanan tahmini sonuçlara göre; 2024 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için 174 milyar 627 milyon TL tahsis edildi.

        EN FAZLA FONLAMA GENEL BİLGİ GELİŞİMİ İÇİN ÜNİVERSİTELERE YAPILDI

        Ar-Ge için merkezi yönetim bütçesinden yapılan harcamalar sosyo-ekonomik hedeflere göre sınıflandırıldığında 2023 yılında en fazla Ar-Ge fonlaması %70,8 ile genel bilgi gelişimi için üniversitelere yapıldı. Bu sosyo-ekonomik hedefi; sırasıyla %5,8 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, %5,5 ile genel bilgi gelişimi (diğer kaynaklardan finanse edilen), %4,5 ile savunma ve %3,9 ile tarım takip etti.

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        Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan hesaplamalara göre, 2024 yılında Ar-Ge için en fazla ödeneğin %73,2 ile genel bilgi gelişimi için üniversitelere ayrılacağı tahmin edildi. Genel bilgi gelişimi (diğer kaynaklardan finanse edilen) %5,1 ile sosyo-ekonomik hedefler arasında ikinci sırada yer aldı. Savunma ile endüstriyel üretim ve teknoloji %4,9 ile bu hedefleri izledi.

        Uluslararası Ar-Ge programlarına 2,2 milyar TL ayrıldı

        Merkezi yönetim bütçesinden uluslararası Ar-Ge programlarına 2023 yılında 2,2 milyar TL ayrıldığı açıklandı. Uluslararası Ar-Ge programlarının alt kategorilerine göre, Avrupa çapında yürütülen Ar-Ge programları için gönderilen kamu fonu 1,3 milyar TL ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla 592 milyon TL ile uluslararası Ar-Ge faaliyeti yürüten kuruluşlara ait fonlar ve 303 milyon TL ile ikili veya çok taraflı uluslararası Ar-Ge programları takip etti. Bütçe başlangıç ödeneğine göre uluslararası Ar-Ge programlarına 2024 yılında 2,7 milyar TL tahsis edildi. İlk sırayı 1,6 milyar TL ile Avrupa çapında yürütülen Ar-Ge programları alırken bunu 722 milyon TL ile uluslararası Ar- Ge faaliyeti yürüten kuruluşlara ait fonlar ve 357 milyon TL ile ikili veya çok taraflı uluslararası Ar-Ge programları izledi.

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