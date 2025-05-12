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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Apple’dan iPhone fiyatlarına zam planı! En pahalı modeli 190 bin TL seviyesine çıkabilir! - Teknoloji Haberleri

        En pahalı modeli 190 bin TL seviyesine çıkabilir!

        Apple yeni iPhone modellerinde fiyat artışı planlıyor, ancak zamları Çin'den gelen ABD tarifelerine bağlamaktan kaçınıyor. Türkiye'de zaten yüksek olan iPhone fiyatları, yeni zamlar ve yerel vergilerle daha da artabilir; en pahalı modelin 200.00 TL seviyelerine ulaşması bekleniyor.

        Giriş: 12.05.2025 - 15:57 Güncelleme: 12.05.2025 - 15:59
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        Apple'dan iPhone fiyatlarına zam planı
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        Teknoloji devi Apple, bu sonbaharda piyasaya süreceği yeni iPhone modelleri için fiyat artışı yapmayı değerlendiriyor. Wall Street Journal’ın haberine göre, şirket, cihazlarının çoğunun üretildiği Çin’den gelen ABD tarifelerine zamları bağlamaktan kaçınıyor. Pazartesi günü Washington ve Pekin’in karşılıklı tarifeleri geçici olarak düşürmesi sonrası Apple hisseleri, piyasadaki genel yükselişi takip ederek açılış öncesi işlemlerde %7 değer kazandı. Ancak, Çin ithalatına ABD’de hâlâ %30’luk bir vergi uygulanıyor. Türkiye’de ise yüksek vergiler ve döviz kuru dalgalanmaları nedeniyle iPhone fiyatları zaten oldukça yüksek; olası zamlar bu fiyatları daha da artırabilir.

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        ABD-ÇİN TİCARET GERİLİMLERİ VE APPLE’IN STRATEJİSİ

        Apple, ABD-Çin ticaret gerilimlerinden en çok etkilenen şirketlerden biri. Eski Başkan Donald Trump’ın başlattığı tarifeler, son aylarda bu gerilimi tırmandırdı. Tarifeler, küresel tedarik zincirlerini aksatırken, Apple’ı üretiminin bir kısmını Hindistan’a kaydırmaya zorladı. Şirket, Nisan-Haziran çeyreğinde tarifelerin yaklaşık 900 milyon dolar ek maliyet yaratacağını ve ABD’de satılan iPhone’ların çoğunun Hindistan’dan tedarik edileceğini açıkladı. Türkiye’de ise ithalat vergileri ve kur dalgalanmaları, iPhone fiyatlarını dünya ortalamasının çok üzerine çıkarıyor.

        TÜRKİYE’DE İPHONE FİYATLARI VE ZAM BEKLENTİSİ

        Türkiye, yüksek ithalat vergileri ve Türk Lirası’nın değer kaybı nedeniyle iPhone’un en pahalı olduğu ülkelerden biri. Son yapılan zamlarla, 1 TB iPhone 15 Pro Max’in fiyatı 109.999 TL’ye ulaştı; bu, ABD’deki 1.599 dolarlık fiyatın yaklaşık 3.400 dolara denk gelmesi demek. Yeni gümrük vergileriyle iPhone fiyatlarına %43’e varan zam gelebilir. Bu durumda, Türkiye’de en ucuz iPhone’un 72.499 TL, en pahalı modelin ise 200.000 TL’lere yükselebileceği öngörülüyor.

        Mevcut fiyatlar şöyle:

        • iPhone 16 (128 GB): 69.999 TL
        • iPhone 16 Pro (128 GB): 89.999 TL
        • iPhone 16 Pro Max (1 TB): 109.999 TL

        Yeni zamlar, iPhone’u birçok tüketici için daha da ulaşılamaz kılabilir.

        FİYAT ARTIŞININ RİSKLERİ VE YENİ ÖZELLİKLER

        Analistler, Apple’ın fiyat artışlarının pazar payı kaybına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Samsung gibi rakipler, yapay zeka özellikleriyle tüketicileri çekerken, Apple bu alanda yavaş kalmakla eleştiriliyor. Rosenblatt Securities’e göre, ABD’de iPhone 16’nın 799 dolarlık başlangıç fiyatı, tarifeler nedeniyle 1.142 dolara çıkabilir; bu, %43’lük bir artış. Türkiye’de ise yerel vergilerle bu oran daha yüksek olabilir. Apple, fiyat artışlarını ultra ince tasarım ve yeni özelliklerle destekleyerek haklı çıkarmayı hedefliyor. Ancak, Türkiye’deki yüksek enflasyon ve ekonomik zorluklar, bu yeniliklerin tüketici nezdindeki etkisini sınırlayabilir.

        Türkiye’de iPhone fiyatları, Apple’ın küresel fiyat politikaları, yerel vergiler ve kur dalgalanmaları nedeniyle sık sık zamlanıyor. %50’lik ithalat vergisi ve döviz kurlarının değişkenliği de fiyatların bu kadar yüksek olmasında büyük rol oynuyor.

        Apple’ın planladığı fiyat artışları, Türkiye’deki iPhone fiyatlarını daha da erişilmez hale getirebilir. Yeni özellikler ve tasarımlar, zamları dengelemeye çalışsa da, yüksek vergiler ve ekonomik koşullar, Apple’ın Türkiye pazarındaki konumunu zorlaştırabilir. Tüketiciler, yeni iPhone modellerini almak için daha fazla bütçe ayırmak zorunda kalabilir.

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