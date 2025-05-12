Bir süredir ABD ve Çin arasında devam eden tarife ve ticaret anlaşmazlıklarının giderilmesi için taraflar hafta sonu İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelerek bazı maddelerde anlaştı. Buna göre, taraflar ABD'nin Çin mallarına uyguladığı tarifelerin 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a düşürüleceği ve Çin'in de aynı süre zarfında ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 125'ten yüzde 10'a düşüreceği konusunda mutabık kaldı.

ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması Haberi Görüntüle

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ABD ve Çin, karşılıklı uyguladıkları gümrük vergilerini 3 ay süreyle düşürecekleri konusunda anlaşmalarının ardından küresel piyasalarda risk iştahının artması ve yatırımcıların güvenli liman taleplerinin azalmasıyla altının ons fiyatında kayda değer düşüşler görüldü.

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Tarife söylemleri ve uygulanan gümrük vergilerinin yarattığı endişelerin etkisiyle ocak-nisan döneminde rekorlar kırarak yükselen altının ons fiyatı 21 Nisan'da 3 bin 500 doları test etmişti. Jeopolitik riskler ve tarife söylemleriyle mayıs ayında yükselişle başlayan altının ons fiyatı 5 Mayıs'ta 3 bin 434 dolara kadar yükseldi. Geçen hafta tarifelere yönelik gelen olumlu haberlerle gerilemeye başlayan altının ons fiyatındaki düşüşler, bu hafta açıklanan anlaşma haberiyle daha da sertleşti. Bugün ons altının fiyatı 3 bin 207 dolara kadar gerildi. Böylece altının ons fiyatı mayıs ayında yüzde 2,2 değer kaybetmiş oldu.

BORSA İSTANBUL YÜKSELİŞTE Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,95 değer kazanarak 9.667,5 puana çıktı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 276,98 puan ve yüzde 2,95 artışla 9.667,5 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 67,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,2, holding endeksi yüzde 3,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,35 ile iletişim, tek kaybettiren ise yüzde 2,07 ile madencilik oldu. ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu geçmesi ile yurt içinde terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının etkisiyle haftanın ilk işlem gününe pozitif başlayan BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 9.709 puana kadar yükseldi. REKLAM Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de federal bütçe dengesinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 puanın direnç, 9.400 ve 9.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

KRİPTO PARALAR ÇIKIŞTA Kripto para piyasasının değeri, ABD ve Çin'in gümrük tarifelerinde anlaşmaya varmasıyla yükseldi. Küresel kripto para piyasasının değeri, ABD ve Çin'in gümrük tarifelerinde anlaşmaya varmasıyla yüzde 1’den fazla arttı. Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 1,04 artarak 3 trilyon 370 milyar doların üzerine çıktı. Analistler, ABD ve Çin'in gümrük tarifelerinde anlaşmasının, yatırımcıların risk iştahını yükselttiğini ve bu durumun da en riskli varlıklar arasında gösterilen kripto para piyasasında olumlu etki yarattığını belirtiyor. Bir süredir ABD ve Çin arasında devam eden tarife ve ticaret anlaşmazlıklarının giderilmesi için taraflar hafta sonu İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelerek bazı maddelerde anlaştılar. Buna göre, taraflar, ABD'nin Çin mallarına uyguladığı tarifelerin 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a ve Çin'in de aynı süre zarfında ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerinin yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürülmesi konusunda mutabık kaldı.

ABD ile Çin arasındaki anlaşmanın duyurulmasının ardından fiyatı 105 bin doların üzerine çıkan Bitcoin, TSİ 14.00 itibarıyla 104 bin 531 dolar seviyesinden işlem görüyor. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum ise son 24 saatte yüzde 1,88 değer kazanarak 2 bin 563 dolar seviyesine yükseldi.