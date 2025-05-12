Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
Sabah saatlerinde silah bıraktığını, "Çalışmaları sonlandırdık" diyerek duyuran terör örgütü PKK'nın açıklamasının ardından Diyarbakır'da Dağkapı Meydanı'nda vatandaşlar, kadınıyla erkeğiyle "Fesih halayına" durdu. Davullar, zurnalar barış umuduna çaldı
41 yıldır yaşanan acının ve gözyaşının ardından terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararı sonrası Diyarbakır'da vatandaşlar, 'Fesih halayı'na durdu.
KADINLAR ERKEKLER HALAYA DURDU
Farklı partilerden kadınıyla erkeğiyle yüzlerce insan, kent merkezindeki Sur ilçesi Dağkapı Meydanı'nda davullu, zurnalı tuttuğu halayda, düğünlerde söylenegelen Kürtçe, "Damat kimdir, paşa kimdir" diyerek coşkularını paylaştı.
CHP'Lİ TANRIKULU DA KATILDI
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da halaya katılarak Diyarbakırlıların mutluluğuna ortak oldu.
"ADALET İÇİNDE DEMOKRASİYLE TAÇLANDIRMALI"
Terörün olmayacağı yeni dönemin başlamasının mutlulukla karşılandığını belirten Tanrıkulu, “Bunca yıl sonra bu kadar acının, travmanın yaşandığı yıllardan sonra şiddetin, silahın, terörün olmayacağı bir dönemin başlaması herkesin ortak dileği ve ortak mutluluğu.Fotoğraf, DHA'dan alınmıştır.
Yeni bir dönem hem Diyarbakır için hem bölge için hem Türkiye için başlıyor. Bizlere düşen görev adalet içinde demokrasiyle taçlandırmak” dedi.