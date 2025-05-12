41 yıldır yaşanan acının ve gözyaşının ardından terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararı sonrası Diyarbakır'da vatandaşlar, 'Fesih halayı'na durdu.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da halaya katılarak Diyarbakırlıların mutluluğuna ortak oldu.

"ADALET İÇİNDE DEMOKRASİYLE TAÇLANDIRMALI"

Terörün olmayacağı yeni dönemin başlamasının mutlulukla karşılandığını belirten Tanrıkulu, “Bunca yıl sonra bu kadar acının, travmanın yaşandığı yıllardan sonra şiddetin, silahın, terörün olmayacağı bir dönemin başlaması herkesin ortak dileği ve ortak mutluluğu.

Fotoğraf, DHA'dan alınmıştır.

Yeni bir dönem hem Diyarbakır için hem bölge için hem Türkiye için başlıyor. Bizlere düşen görev adalet içinde demokrasiyle taçlandırmak” dedi.