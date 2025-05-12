PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?

PKK fesih kararını açıkladı... Bundan sonrası pratik organizasyon! Silah bırakma için yeni mekanizma!
Silah bırakan terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği olağanüstü kongrenin ardından 40 yılı aşkın süredir yürüttüğü silahlı faaliyetlerine son verdiğini ve örgütü resmen feshettiğini açıkladı. 'Terörsüz Türkiye' hedefinde en kritik aşama olarak görülen bu adımın ardından gözler, yol haritasına çevrildi. Sürecin bundan sonraki aşamasında örgüt mensuplarının Türkiye ve Irak arasında kurulacak ortak mekanizmaya silahlarını teslim etmesi bekleniyor. Edinilen bilgilere göre bu takvim, üç-dört ay içerisinde tamamlanacak. Silah bırakma sürecin teyit edilmesinin ardından siyasi ve hukuki adımlar gündeme gelecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin siyasi liderliğinde “Devlet inisiyatifi” olarak başlatılan, daha sonra “Devlet politikası”na dönüşen 'Terörsüz Türkiye' hedefinde kritik bir viraj daha geride kaldı.
SAHADA, FESİH VE SİLAH BIRAKMA TESPİT EDİLECEK
Öcalan’ın çağrısına uyan PKK, olağanüstü kongre sonrası resmen silahlı mücadeleyi sonlandırdığını ilan etti. Ancak yetkililer, bu açıklamanın sürecin sadece başlangıcı olduğuna dikkat çekiyor. Bundan sonraki adım, örgütün sahada gerçekten fesih ve silah bırakma kararını uygulayıp uygulamadığının tespit edilmesi olacak.
SİLAH BIRAKMA İÇİN MEKANİZMA
Habertürk’ün güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, örgütün fesih kararının ardından ikinci aşama olan silah bırakma süreci resmen başladı. Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Irak Merkezi Hükümeti ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi arasında kurulması öngörülen ortak mekanizma ile örgüt mensuplarının güvenli alanlarda silahlarını teslim etmeleri bekleniyor.
3-4 AYDA TAMAMLANMASI BEKLENİYOR
Dünya örneklerinin aksine, bu sürecin yıllarca sürmeden 3-4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanması hedefleniyor.
SUÇ KAYDI OLMAYANLARA DÖNÜŞ YOLU AÇIK
Örgütün silah bırakma sürecinin tamamlanmasının ardından mevcut yasal çerçevede bazı adımlar atılması gündeme gelecek. Örgüt kadrolarının yaklaşık yüzde 80’inin Türkiye’de herhangi bir suç kaydının bulunmadığı, dolayısıyla bu kişilerin mevcut yasalar kapsamında Türkiye’ye dönüşlerinin mümkün olduğu belirtiliyor. Ancak bu kişiler mevcut yasal düzenlemeler kapsamındaki uygulamalara tabi tutulacak.
YASAL DÜZENLEMELER İÇIN GÖZLER MECLİS’TE
Silah bırakma sürecinin tamamlanmasının ardından devlet adımları atılmaya başlanacak. Gözler yasal düzenlemeler için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne çevrilecek. Örgütün taahhütlerini tam olarak yerine getirmesi halinde 1 Ekim’de Meclis’in önemli yasal düzenlemeleri gündemine alabileceğini ifade ediyor.
Ancak bu noktada kesin kararın, sahadaki teyitlerin ardından ve Meclis’te yapılacak müzakereler sonucunda verileceği vurgulanıyor. Gündeme gelmesi muhtemel düzenlemeler arasında infaz yasasında değişiklikler ve Öcalan’la ilgili kamuoyunda “umut hakkı” olarak bilinen öneriler de bulunuyor. Ayrıca cezaevindeki PKK’lılara yönelik tahliye adımlarının da sürpriz olmayacağı ifade ediliyor.
NİHAİ HEDEF: YENİ ANAYASA
Sürecin nihai hedefi ise sivil, demokratik ve toplumsal uzlaşıya dayalı yeni bir Anayasa. Sürecin başarıyla tamamlanması halinde Türkiye’nin 2026 yılı başında tarihinin en kapsayıcı ve özgürlükçü Anayasasına kavuşabileceği kaydediliyor.