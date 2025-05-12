PKK fesih kararını açıkladı, bundan sonra ne olacak | SON DAKİKA HABERLERİ

PKK fesih kararını açıkladı, bundan sonra ne olacak | SON DAKİKA HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin siyasi liderliğinde “Devlet inisiyatifi” olarak başlatılan, daha sonra “Devlet politikası”na dönüşen 'Terörsüz Türkiye' hedefinde kritik bir viraj daha geride kaldı.

SAHADA, FESİH VE SİLAH BIRAKMA TESPİT EDİLECEK

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Öcalan’ın çağrısına uyan PKK, olağanüstü kongre sonrası resmen silahlı mücadeleyi sonlandırdığını ilan etti. Ancak yetkililer, bu açıklamanın sürecin sadece başlangıcı olduğuna dikkat çekiyor. Bundan sonraki adım, örgütün sahada gerçekten fesih ve silah bırakma kararını uygulayıp uygulamadığının tespit edilmesi olacak.

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SİLAH BIRAKMA İÇİN MEKANİZMA

Habertürk’ün güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, örgütün fesih kararının ardından ikinci aşama olan silah bırakma süreci resmen başladı. Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Irak Merkezi Hükümeti ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi arasında kurulması öngörülen ortak mekanizma ile örgüt mensuplarının güvenli alanlarda silahlarını teslim etmeleri bekleniyor.

3-4 AYDA TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Dünya örneklerinin aksine, bu sürecin yıllarca sürmeden 3-4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanması hedefleniyor.

SUÇ KAYDI OLMAYANLARA DÖNÜŞ YOLU AÇIK Örgütün silah bırakma sürecinin tamamlanmasının ardından mevcut yasal çerçevede bazı adımlar atılması gündeme gelecek. Örgüt kadrolarının yaklaşık yüzde 80’inin Türkiye’de herhangi bir suç kaydının bulunmadığı, dolayısıyla bu kişilerin mevcut yasalar kapsamında Türkiye’ye dönüşlerinin mümkün olduğu belirtiliyor. Ancak bu kişiler mevcut yasal düzenlemeler kapsamındaki uygulamalara tabi tutulacak. YASAL DÜZENLEMELER İÇIN GÖZLER MECLİS’TE Silah bırakma sürecinin tamamlanmasının ardından devlet adımları atılmaya başlanacak. Gözler yasal düzenlemeler için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne çevrilecek. Örgütün taahhütlerini tam olarak yerine getirmesi halinde 1 Ekim’de Meclis’in önemli yasal düzenlemeleri gündemine alabileceğini ifade ediyor. Ancak bu noktada kesin kararın, sahadaki teyitlerin ardından ve Meclis’te yapılacak müzakereler sonucunda verileceği vurgulanıyor. Gündeme gelmesi muhtemel düzenlemeler arasında infaz yasasında değişiklikler ve Öcalan’la ilgili kamuoyunda “umut hakkı” olarak bilinen öneriler de bulunuyor. Ayrıca cezaevindeki PKK’lılara yönelik tahliye adımlarının da sürpriz olmayacağı ifade ediliyor.

NİHAİ HEDEF: YENİ ANAYASA Sürecin nihai hedefi ise sivil, demokratik ve toplumsal uzlaşıya dayalı yeni bir Anayasa. Sürecin başarıyla tamamlanması halinde Türkiye’nin 2026 yılı başında tarihinin en kapsayıcı ve özgürlükçü Anayasasına kavuşabileceği kaydediliyor. PKK: Fesih kararı aldık! Haberi Görüntüle