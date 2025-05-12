Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
Bu sezon hedeflerini ulaşamayan Fenerbahçe, gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başladı. Jose Mourinho ile yola devam kararı alan sarı-lacivertliler, birçok isimle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
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Fenerbahçe yönetimi, yeni sezonda yıldız isimleri takıma katmak için harekete geçti. Teknik direktör Jose Mourinho’nun talepleri doğrultusunda liste oluşturuluyor.
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Teknik heyet ve yönetim, hangi bölgelere takviye yapılacağı konusunda görüşmelerini sürdürüyor.
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Transfer edilecek oyuncular kadar takımdan gönderilecek isimler de merak ediliyor. Fenerbahçe, yeni sezonda birçok futbolcuyla yollarını ayıracak.
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TRT Spor'un haberine göre; Sözleşmeleri sona erecek olan Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Bright Osayi-Samuel ile henüz sözleşme yenilenmedi.
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Kontratları devam eden ve yurt dışından teklifler alan Dominik Livakovic ve Yusuf Akçiçek’in ise takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.
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Teknik heyet, Diego Carlos ile ilgili de olumsuz rapor verdi. Yönetim, 11 milyon avroya transfer edilen Brezilyalı futbolcudan zarar etmeden yolları ayırmayı planlıyor.
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Sarı lacivertliler, yurt dışı piyasasında ilgi gören isimleriyle de vedalaşabilir. Sebastian Szymanski, Fred ve Sofyan Amrabat ile beklentinin üzerinde teklif gelmesi halinde yolların ayrılabileceği öne sürüldü.
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Sol kanatta forma giyen Filip Kostic ve Allan Saint-Maximin’in geleceği netlik kazanmadı. Kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen iki futbolcunun bonservislerinin alınıp alınmamasıyla ilgili henüz karar verilmedi.