İlk belirleme: Elektrik sobası! Yaşlı çiftin trajik sonu!
Burdur'da, sabah saatlerinde, 88 yaşındaki Şerife Boz ile eşi 94 yaşındaki Durmuş Boz'a ait evde, elektrik sobasından yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürüp eve girdiklerinde yaşlı çiftin cansız bedenlerine ulaştı. Soruşturma devam ediyor
Burdur'da acı olay, Yeşilova ilçesine bağlı Güney köyünde, saat: 09.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Şerife Boz (88) ile Durmuş Boz (94) çiftine ait evde, elektrik sobasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
YAŞLI ÇİFT EVDE MAHSUR KALDI
AA ve İHA'daki habere göre yaşlı çift evde mahsur kalırken ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edilirken, alevlerin söndürülmesinin ardından evde, çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Yapılan incelemenin ardından cenazeler Yeşilova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.