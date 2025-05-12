Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile İstanbul'daki görüşmelerin yeniden başlatılması yönündeki teklifini değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısında konuştu.

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"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE UZLAŞMA İÇİN BİR ARAYA GELECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna hattında Putin'in önerisiyle gelen gelişmelere yönelik soruyu şöyle yanıtladı:

"Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaşta en başından itibaren bizim perspektifimiz ortada. Cumhurbaşkanımız bunu defalarca kez dile getirdi. Türkiye, bütün kurumlarıyla üzerine düşen rolü yerine getirmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanımızın geçen hafta yoğun bir diplomasi trafiği oldu. Trump ile, Macron ile ve Putin ile telefonda görüştü.

Sayın Putin'in teklifi ve Sayın Trump'ın teşviki ve Sayın Zelenskiy'nin başka bir teklifi oldu. Bunların merkezinde Türkiye'nin olması ayrı bir önem. Bölgemizde barış ve istikrarın olması bizim için ayrı bir önem.

Önümüzdeki günlerde tarafların bir uzlaşma etrafında bir araya geleceklerini düşünüyorum. Her iki tarafın ABD'nin desteğini yanına alma çabası var. Bir an önce ateşkesi başlatmaya davet ediyoruz."