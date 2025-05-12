Rusya-Ukrayna hattında barış İstanbul'da sağlanacak mı?

Rusya-Ukrayna hattında üç yılı aşkın süredir devam eden savaşta gözler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarıyla barış için Türkiye'ye kilitlendi.

Rus lider Putin, 10 Mayıs akşamı kameralar karşısında yaptığı açıklamada, Ukrayna ile 2022 yılında kesintiye uğrayan doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılmasını önerdi. Putin'in açıklamasının ardından diplomasi trafiği hızlandı.

Dünya liderlerinden Putin'in önerisine ilişkin peş peşe açıklamalar gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Rus mevkidaşı Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul’da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını, Türkiye’nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Putin ve Erdoğan telefon görüşmesinde Rusya ve Ukrayna'nın 15 Mayıs'ta İstanbul’da doğrudan görüşme girişimini detaylıca görüştü" denildi.

ZELENSKIY: PUTİN'İ TÜRKİYE'DE BEKLİYOR OLACAĞIM

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de dün akşam saatlerinde Putin'in önerisine yanıt verdi ve "15 Mayıs Perşembe günü Putin'i Türkiye'de bekliyor olacağım" dedi.

Zelenskiy, "Diplomasi için gerekli zemini sağlamak üzere yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkes bekliyoruz. Ölümleri uzatmanın bir anlamı yok. Perşembe günü Putin'i Türkiye'de bekliyor olacağım. Umuyorum ki bu sefer Ruslar, 'yapamayız' demek için bahane aramazlar" dedi.

TRUMP: UKRAYNA BUNU HEMEN KABUL ETMELİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın 15 Mayıs’ta İstanbul’da yapılmasını önerdiği doğrudan müzakere çağrısı için “Ukrayna bunu hemen kabul etmeli.” dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için “Ukrayna ile ateşkes anlaşması yapmak istemiyor, bunun yerine perşembe günü Türkiye'de bir araya gelerek kanlı kıyımı bitirmek için müzakere etmek istiyor.” ifadelerini kullanan Trump, “Ukrayna bunu hemen kabul etmeli.” diye yazdı.

Trump, söz konusu müzakerelerle “en azından bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını belirleyebileceklerini” kaydederek, “Eğer mümkün değilse, Avrupa liderleri ve ABD her şeyin nerede olduğunu bilecek ve buna göre ilerleyebilecek.” ifadelerini kullandı.