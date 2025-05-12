Türkiye'deki ilk silahlı eylemini 15 Ağustos 1984'te gerçekleştiren bölücü terör örgütü PKK, 40 yıl yurt içinde ve yurt dışında kan döktü.

Bombalı ve silahlı saldırılarla güvenlik güçlerinin yanı sıra sivilleri de hedef alan terör örgütü PKK'nın, Türkiye'de 40 yıldır gerçekleştirdiği saldırılarda, başta güvenlik güçleri olmak üzere aralarında bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu binlerce kişi şehit oldu, binlerce kişi yaralandı.

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Türkiye ve Irak'ta PKK/KCK, Suriye'de YPG/PYD, İran'da ise PJAK adıyla yaşamı hedef alan katliamlarını sürdüren bölücü örgüt, işgal ettiği yerlerde insanları göçe zorlayıp demografik yapıyı değiştirmeye çalıştı.

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NE ZAMAN KURULDU?

Diyarbakır'ın Lice ilçesinin Fis köyünde 1978 yılında yapılan toplantıyla kuruluşunu ilan eden terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin güvenlik güçleri tarafından deşifre edilmesiyle teröristler, Suriye üzerinden Lübnan'a geçerek Bekaa Vadisi'ne yerleşti.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan Suriye'nin başkenti Şam'ı karargah olarak seçerken 12 Eylül 1980 askeri darbesinde yurt dışına kaçamayan birçok örgüt mensubu yakalandı. Terör örgütü bu dönemde emir ve eğitim merkezini yurt dışına taşıdı.

Şam'da 20-25 Ağustos 1982'de 2. kongresini yapan terör örgütü, bağımsız bir sözde "Kürdistan" devletinin silahlı mücadele yoluyla kurulması, eğitim gören örgüt mensuplarının saldırı yapmaları için Türkiye'ye gönderilmesi kararı aldı. 1984 SİİRT ERUH SALDIRISI Bu kararın ardından 15 Ağustos 1984 gecesi Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerindeki jandarma karakolları ve subay lojmanlarına baskınlar düzenlendi. PKK'nın bu saldırıları asker, polis ve sivillere yönelik silahlı ve bombalı katliamlarla sürdü. Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın, Kenya'da yakalanmasının ardından 23 Ocak 2000'de İran-Irak sınırının kuzeyindeki Kandil bölgesinde yapılan 7. kongrede, terör örgütünün silahlı eylemlerine sözde ara verildiği ve tümüyle siyasallaşma sürecinin başlatıldığı iddia edildi. REKLAM Bölücü terör örgütü, sınır hattında oluşturduğu yapılanma ve yurt içinde gerçekleştirdiği kanlı eylemleriyle büyük bir tehdit oldu. Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde 15 Ağustos 1984'te ilk saldırılarını düzenleyen terör örgütü, en büyük katliamlarını Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sivil halka yönelik gerçekleştirdi.

Terör örgütünün 1990'a kadarki süreçte yerleşim yerlerine ve güvenlik noktalarına gerçekleştirdiği baskınlarda güvenlik güçlerinin yanı sıra kundaktaki bebekler, çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu çok sayıda sivil hedef alındı. PKK: Fesih kararı aldık! Haberi Görüntüle BAŞBAĞLAR KATLİAMI PKK'lı teröristler, 5 Temmuz 1993'te Erzincan'ın Başbağlar köyündeki kanlı eylemlerinde 33 vatandaşı kurşuna dizdikten sonra köyü ateşe verdi. Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki dershanenin önünde 3 Ocak 2008'de PKK'lı teröristlerce askeri servis aracına yönelik bombalı saldırıda 6'sı dershane öğrencisi 7 kişinin yaşamını yitirmesi hafızalardan silinmedi. 7 eve ateş düşüren hain saldırıda 73 kişi yaralandı. REKLAM Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 30 Ağustos 2015'te evinden sebze almak için çıkan 6. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Fırat Simpil, terör örgütü PKK mensuplarınca yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi? Haberi Görüntüle DERİK KAYMAKAMI ŞEHİT EDİLDİ Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk'ün makam odasına 10 Kasım 2016'da PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Saldırıda Kaymakam Safitürk şehit oldu.

Teröristler, 12 Mayıs 2017'de 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında infilak ettirdi. Patlamada 16 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı. Saldırı 36 çocuğun yetim, 8 kadının da dul kalmasına neden oldu. SİYASİLER DE HEDEF ALINDI Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 9 Mart 2017'de AK Parti Esendere Belde Başkanı Tayfun Ayhan ve ağabeyi Murat Ayhan, teröristlerin silahlı saldırısı sonucu yaralandı. Murat Ayhan, tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diyarbakır'da 30 Haziran 2017'de AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ankara'da 22 Mayıs 2007'de Anafartalar Çarşısı'na bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. İstanbul Güngören'de 27 Temmuz 2008'de PKK'lıların bıraktığı 2 bombanın 10 dakika arayla patlatılması sonucu 5'i çocuk 18 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 154 kişi tedavi altına alındı. AK Parti Sözcüsü Çelik: Titizlikle takip edilecek Haberi Görüntüle