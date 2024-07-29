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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Apple yapay zeka özellikleri gecikecek - Teknoloji Haberleri

        Apple yapay zeka özellikleri gecikecek

        Apple'ın beklenen yapay zeka özellikleri, iOS 18 ve iPadOS 18'in ilk yayınından sonra gelecek bir güncelleme ile kullanıcılara sunulacak. Bu gecikmenin, Apple'ın hataları düzeltmek ve daha pürüzsüz bir kullanıcı deneyimi sağlamak için ek süre almasına imkan tanıyacağı belirtildi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 14:05 Güncelleme: 29.07.2024 - 14:06
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        Apple yapay zeka özellikleri gecikecek
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        Bloomberg News'in Pazar günü bildirdiğine göre, Apple'ın yaklaşmakta olan yapay zeka özellikleri beklenenden daha geç gelecek ve yaklaşan iPhone ve iPad yazılım revizyonlarının ilk lansmanını kaçıracak.

        Açıklamada, iPhone üreticisinin ekim ayına kadar gelecek yazılım güncellemelerinin bir parçası olarak Apple Intelligence'ı müşterilere sunmaya başlamayı planladığı ve konuya aşina olan kişilere atıfta bulunulduğu belirtildi. Bloomberg, AI özelliklerinin eylül ayında planlanan ilk iOS 18 ve iPadOS 18 sürümlerinden birkaç hafta sonra geleceği belirtildi.

        Apple, yapay zeka alanındaki atılımını Apple Yapay Zeka adı altında sunmaya hazırlanıyor. Ancak beklenen özellikler, iOS 18 ve iPadOS 18’in ilk yayınından sonra gelecek bir güncelleme ile kullanıcılara sunulacak.

        NELER SUNACAK?

        Apple Yapay Zeka, metin, görüntü ve diğer içerikleri komutla çağırmak için yapay zeka kullanıyor. Bu özellik, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve M1 yongası ve sonraki sürümleri ile iPad ve Mac gibi cihazlarda kullanılabilecek. Ayrıca, MacOS Sequoia’daki iPhone Aynalama özelliği, telefon ekranının Mac bilgisayarlarında görüntülenmesine ve etkileşim sağlanmasına olanak tanıyor.

        Bu gecikme, Apple’ın yapay zeka yeteneklerini ekosistemine entegre etme konusundaki kararlılığını gösteriyor. Şirket, ürünlerini rakip ürün ve hizmetlerle uyumlu hale getirmek için Avrupa Birliği teknoloji kurallarını dikkate alarak üç yeni yapay zeka özelliğini haziran ayında ertelemişti.

        Apple Intelligence, kullanıcılar için daha iyi bir deneyim sunmak amacıyla ek süre alsa da, bu gelişme şirketin yapay zeka alanındaki taahhüdünü vurguluyor.

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