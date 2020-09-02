Apple, Türkiye’de Mart 2020’de yürürlüğe giren Dijital Hizmet Vergisi kapsamında uygulama mağazası App Store’a yüzde 7.5’lik vergiyi devreye alıyor. Yasal mevzuatlar gereği atılan bu adımın ardından App Store’daki ücretli uygulamalar ve uygulama içi satın alma fiyatlarının da önümüzdeki günlerde yükselmesi bekleniyor.
Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Konuyla ilgili olarak geliştiricilere bilgilendirme yapan Apple’dan “Uygulamalar ve uygulama içi satın almalar için vergi ve fiyat değişiklikleri” başlığıyla yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:
“Vergiler veya döviz kurları değiştiğinde, bazen App Store'da fiyatları güncellememiz gerekiyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde, Şili, Meksika, Suudi Arabistan ve Türkiye'deki vergi değişikliklerine yanıt olarak App Store'daki uygulamaların ve uygulama içi satın alımların fiyatları (otomatik yenilenebilir abonelikler hariç) artacak.”
YÜZDE 18 KDV + YÜZDE 7.5'LİK DİJİTAL HİZMET VERGİSİ KESECEK
Apple’dan yapılan açıklamaya göre Türkiye’de mevcut yüzde 18’lik Katma Değer Vergisi’ne (KDV) ek olarak yüzde 7.5'lik yeni dijital hizmetler vergisi uygulanacak.
Türkiye’nin yanısıra Şili’de yüzde 19’luk, Meksika’da ise yüzde 16’lık KDV devreye alınacak. Yapılan değişiklik kapsamında Suudi Arabistan’da ise yüzde 5 olan KDV oranı yüzde 15’e çıkarılacak.
Almanya’da KDV’nin yüzde 19’dan yüzde 16’ya indirildiğini aktaran Apple, Fransa’da yüzde 20’lik mevcut KDV oranına ek olarak yüzde 3’lük, İtalya’da mevcut yüzde 22’lik KDV’ye ek olarak yüzde 3’lük ve Birleşik Krallık’ta da yine mevcut yüzde 20’lik KDV’ye ek olarak yüzde 2'lik yeni Dijital Hizmetler Vergisi’nin uygulamaya konulacağını duyurdu.
Bir diğer teknoloji devi Google da Türkiye’de yayınlanan reklamlar için ek yüzde 5’lik kesinti yapmaya başlayacağını açıklamıştı.
Google’dan dün yapılan açıklamada, “1 Kasım 2020 tarihinden itibaren Türkiye'de sunulan reklamlar için bir sonraki faturanıza veya hesap özetinize yüzde 5 Türkiye Yasal İşletme Maliyetleri eklenecektir. Türkiye'deki düzenlemelere uymanın karmaşıklığı ve maliyetindeki önemli artışlar nedeniyle Yasal İşletme Maliyetleri eklenmektedir” denilmişti.
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