Türkiye piyasalarındaki hareketlilik ithal ürünlerin fiyatlarını şimdiden etkilemeye başladı. Önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Apple, 3 hafta önce yaptığı ilk zammın ardından bu hafta içerisinde 2 zam daha yaparak fiyatlarını katladı. iPhone 14 Pro Max'ın en yüksek fiyatı 76.499 TL'ye kadar yükselirken toplam üç hafta içerisindeki zam oranı yüzde 30'lara geldi.

TÜKETİCİDEN TEPKİ ÇEKTİ

1 ay içerisinde hayata geçirilen bu 3 zammın ardından iPhone fiyatları da katlandı. iPhone 14'ün başlangıç fiyatı 42.499 TL'ye çıkarken, 14 Pro başlangıç fiyatı ise 54.999 TL'ye yükseldi. Tüketici bu zamlara sosyal medya üzerinden tepki gösterirken satış rakamlarının nasıl etkileneceği ise merak konusu olmayı sürdürüyor.

İşte 3. zam sonrası ortaya çıkan iPhone fiyat tablosu...

iPhone 14 başlangıç fiyatı: 42.499 TL

iPhone 14 Plus 128GB: 46.999 TL

iPhone 14 PRO başlangıç fiyatı: 54.999 TL

iPhone 14 Pro 1 TB: 72.499 TL

iPhone 14 Pro Max Başlangıç fiyatı: 54.999 TL

iPhone 14 Pro Max 1 TB: 76.499 TL

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