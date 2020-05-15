Apple sanal gerçeklik için 100 milyon doları gözden çıkardı! Haberler

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Apple, sanal gerçeklik teknolojileri şirketi NextVR'ı satın aldı. 2009 yılında kurulan NextVR, spor ve eğlence alanında canlı sanal gerçeklik (Virtual Reality, VR) yayınları üretime odaklanan bir platform olarak faaliyet gösteriyor.

Apple tarafından da doğrulanan NetxVR satın alması için ne kadarlık bir rakama anlaşıldığı resmi olarak açıklanmadı. Ancak Apple’ın NextVR için yaklaşık 100 milyon doları gözden çıkardığı tahmin ediliyor.

Bu arada satın almayla birlikte NextVR’ın internet sitesinde de “NextVR Yeni Bir Yöne Gidiyor” başlığıyla şu mesaj yayınlandı: “Sanal çerçeklikte spor, müzik ve eğlence deneyimleri için bu harika platformu oluşturmada oynadığınız rol için dünyanın dört bir yanındaki ortaklarımıza ve hayranlarımıza teşekkür ederiz.”

Spor karşılaşmaları, konserler ve benzeri etkinlikleri canlı olarak VR platformu üzerinden sunuyor. Kullanıcılar da kulaklık başta olmak üzere sanal gerçeklik ekipmanları üzerinden bu etkinlikleri canlı olarak uzaktan takip edebiliyor.

BU YIL ÜÇÜNCÜ

NextVR platformu üzerinden sağlanan içeriklere, Facebook’un Oculus'u, HTC’nin Vive’si başta olmak üzere Sony ve Lenovo gibi markaların sanal gerçeklik cihazları ile erişilebiliyor.

NextVR, Apple’ın ses teknolojisine odaklanan İrlandalı bir girişim olan Voysis ve popüler bir hava durumu uygulaması olan Dark Sky'ı satın alınmasının ardından bu yıl kamuoyuna duyurulan üçüncü yatırımı oldu.

NextVR’ı satın almasıyla beraber Apple’ın, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) alanında yeni ürünlere odaklanması bekleniyor.