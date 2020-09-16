Apple’ın dün akşam tanıttığı yeni abonelik servisi Apple One, Spotify’ı çileden çıkardı. Online müzik servisleri alanında Apple Music ile kıyasıya bir rekabet içinde olan İsveç merkezli şirket, Apple’ın yeni servisini tanıttığı toplantının hemen ardından rakibini hedef alan çok sert bir açıklama yayınladı.
Spotify’dan yapılan açıklamada, Apple’ın One servisi ile haksız rekabet yarattığına dikkat çekilerek, rekabetin düzenlenmesiyle ilgili yetkililere “Apple’a karşı harekete geçin” çağrısı yapıldı.
İsveçli şirketin açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:
“Bir kez daha Apple, rakiplerini dezavantajlı duruma düşürmek ve tüketicileri kendi hizmetlerini tercih etmek zorunda bırakmak için hakim konumunu ve adaletsiz uygulamalarını kullanıyor. Rekabet yetkililerini, Apple'ın kontrol edilmediği takdirde geliştirici topluluğuna onarılamaz zararlar verecek ve kolektif dinleme, öğrenme, yaratma ve bağlantı kurma özgürlüklerimizi tehdit edecek, rekabete aykırı davranışını kısıtlamak için acilen harekete geçmeye çağırıyoruz.”
6 DİJİTAL SERVİSİ TEK PAKETTE BİRLEŞTİRDİ
Apple’ın dün duyurduğu yeni abonelik sistemi Apple One’da Apple Music, iCloud, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+ ve Apple Fitness+ servislerinin hepsi bir arada sunulacak.
Apple One’ın aylık abonelik ücretleri ise bireysel üyeliği 14.95 dolar, aile üyeliği 19.95 dolar ve Premier üyelik paketi ise aylık 29.95 dolar olarak açıklandı. Bu yılın sonuna doğru kullanıma açılacak olan Apple’ın bu yeni servisinde 30 günlük ücretsiz deneme süresi de bulunacak.
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