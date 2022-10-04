100 milyonu geçti

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Apple’ın 2015 yılında kullanıma açtığı müzik servisi uygulaması Apple Music, önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. ABD’li şirket, 7. yılına giren Apple Music platformundaki şarkı sayısının 100 milyona ulaştığını duyurdu. Apple Music ile birlikte yaşanan değişime dikkat çeken Apple’dan yapılan açıklamada, “Apple Music ile, iTunes'un icadından ve orijinal iPod'un piyasaya çıkışından 21 yıl sonra, cebinizdeki 1000 şarkıdan 100 bin katına çıktık" denildi.

"20 YILDA TEKTONİK DEĞİŞİM..." Apple'ın konuyla ilgili duyurusunda, "100 milyon şarkı, katlanarak artmaya devam edecek bir sayı. Ancak bu sadece bir sayıdan daha fazlası, çok daha önemli bir şeyi, son 20 yılda müzik yapım ve dağıtım işindeki tektonik değişimi temsil ediyor” ifadelerine yer verildi.

"1960'LARDAN GÜNÜMÜZE...." Türkiye dahil dünya genelindeki 167 ülkede kullanımda olan Apple Music’in kataloguna her gün 20 bin yeni şarkı eklendiğini de belirten Apple, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “1960'larda, her yıl yalnızca 5000 yeni albüm piyasaya sürülürdü. Bugün ise her gün 20 binde fazla şarkıcı ve şarkı yazarı, yeni şarkıları Apple Music kataloguna gönderiyor.”

SPOTIFY'DA SAYI 80 MİLYON Dijital müzik aboneliği servislerinde Apple Music’in en ciddi rakiplerinden olan ve geçmişi 2008 yılına dayanan Spotify’ın katalogunda 80 milyondan fazla şarkı bulunuyor.