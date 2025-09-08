Apple lansmanı ne zaman, saat kaçta? iPhone 17 ne zaman çıkacak, özellikleri nelerdir?
Teknoloji devi Apple, aralarında iPhone 17 serisinin olduğu 'Awe Dropping' etkinliği ile yeni ürünlerini tanıtacak. Teknoloji meraklıları tarafından yakından takip edilecek lansmanın tarihi ve saati belli oldu. Düzenlenecek etkinlik ile iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch SE 3 akıllı saatlerini tanıtacak. Peki, Apple lansman ne zaman? iPhone 17 ne zaman çıkacak, özellikleri nelerdir? İşte iPhone 17 özellikleri ve satışa sunulacağı tarih...
- 1
Apple "Awe Dropping" lanmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. iPhone 17 serisinin de tanıtılacağı etkinlikte Apple, yeni cihazlara ek olarak iOS 26 ve diğer güncellemeleri kullanıcıların beğenisine sunacak. Peki, "Apple lansman ne zaman? iPhone 17 ne zaman çıkacak, özellikleri nelerdir, iPhone 17 serisi satış fiyatı ne kadar olacak?" İşte detaylar...
- 2
APPLE LANSMAN NE ZAMAN?
Apple’ın “Awe Dropping” etkinliği, 9 Eylül Salı günü ABD saatiyle 13:00’te TSİ ile 20.00’de başlayacak.
Etkinlik, Cupertino’daki Apple Park’ın Steve Jobs Theater salonunda yapılacak.
Açılış konuşması Apple’ın web sitesi, YouTube kanalı ve Apple TV uygulaması üzerinden canlı yayınlanacak.
- 3
İPHONE 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?
iPhone serileri lansmanın ardından genellikle bir hafta sonra satışa sunuluyor. iPhone 17 serisinin de Eylül ayı içerisinde satışa sunulması bekleniyor.
-
- 4
iPHONE 17 SERİSİ MODELLERİ NEDİR?
Etkinlikte dört yeni modelin tanıtılması bekleniyor:
iPhone 17 (temel model)
iPhone 17 Air (Apple'ın şimdiye kadar ürettiği en ince iPhone modeli, yaklaşık 5,5 mm)
iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro Max
- 5
iPHONE 17 ÖZELLİKLERİ NELER?
iPhone 17 Air'in yalnızca 5,5 mm kalınlığında olmasıyla ultra ince form; Pro modellerde yeniden tasarlanmış bar stili kamera sistemi.
Standart modeller A19, Pro ve Pro Max ise A19 Pro işlemcilerle gelecek; Pro versiyonlarda yüksek RAM (12 GB'a kadar) ve gelişmiş soğutma sistemleri öne çıkıyor.
Pro modellerde üçlü 48 MP arka kameralar, iPhone 17'de ise geliştirilmiş ön kamera ve 120 Hz ProMotion ekran yer alacak.
- 6
Henüz Apple tarafından resmi olarak açıklanmasa da, teknoloji çevrelerinden gelen sızıntılar iPhone 17’nin önemli değişikliklerle geleceğini gösteriyor. İşte öne çıkan bazı beklentiler:
Yeni tasarım çizgileri: Daha ince çerçeveler ve hafif gövde
Gelişmiş kamera sistemi: Yapay zekâ destekli gece modu ve 8K video kaydı
Daha güçlü işlemci: A19 Bionic ile yüksek performans ve enerji verimliliği
Uzun pil ömrü: iOS 19 ile optimize edilmiş güç kullanımı
Ekran yeniliği: 120Hz ProMotion teknolojisi tüm modellere yayılabilir.