16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Apple'ın mart ayında tanıtımını yapmayı planladığı ancak koronovirüsün sarstığı Çin'deki üretim bandında yaşanan gecikmeler nedeniyle ertelemek zorunda kaldığı yeni iPhone'u nihayet sahneye çıktı. Peki Apple iPhone SE özellikleri neler, fiyatı ne kadar? İşte iPhone SE telefonu detayları....
IPHONE SE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Apple 2020 model yeni iPhone SE’yi tanıttı. ABD’li şirketin yeni iPhone modeli 4.7 inçlik Retina HD ekranı, 326 ppi yoğunlukta 1334 x 750 piksel çözünürlük sunuyor. 1400:1 kontrast oranına sahip olan telefon, A13 Bionic çip barındırıyor.
12 MP’lik geniş açılı ana kamerası bulunan yeni iPhone SE, 5x yakınlaştırma, bokeh efekti, optik görüntü stabilizasyonu (OIS) ve otomatik netleme gibi özelliklere de sahip. Yeni iPhone’nun önünde ise 7 MP’lik selfie kamerası yer alıyor.
Apple’ın 2020 model iPhone SE’sinde 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere üç farklı depolama alternatifi mevcut.
Apple, diğer iPhone modellerine göre daha düşük fiyat seviyesi belirlediği SE serisinin bu yeni üyesinde de benzer fiyat politikasına devam ederken, ABD şirket yeni iPhone SE’yi “Özellikleri çarpıcı. Özellikle de fiyatı” sloganı ile duyurdu.
IPHONE SE FİYATI NE KADAR?
Yeni iPhone SE'de beyaz ve siyahın yanısıra kırımzı renk seçeneği bulunuyor. ABD’de 17 Nisan’dan itibaren satışa sunulacak olan iPhone SE’nin fiyatı 399 dolardan başlayacak.
Apple Türkiye’nin internet sitesi üzerinde de yerini alan 2020 modeli iPhone SE’nin başlangıç fiyatı 5299 TL olarak açıklandı.
Apple’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre iPhone SE’nin Türkiye fiyatları şu şekilde olacak:
iPhone SE (64 GB) 5299 TL
iPhone SE (128 GB) 5749 TL
iPhone SE (256 GB) 6599 TL
Böylece yeni iPhone SE’nin Türkiye’deki 5299 TL’lik başlangıç fiyatı, ABD’deki 399 dolarlık (2756 TL) başlangıç fiyatını da yaklaşık ikiye katlamış oldu.
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