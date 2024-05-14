Apple, her yıl yayınladığı güncellemelerle yeni özellikler ve hata düzeltmelerini iPhone kullanıcılarının erişimine sunmaya devam ediyor. Son olarak kullanıma sunulan iOS 17.5 güncellemesi ile birtakım yenilik ve düzeltmeleri kullanıcılarla buluşturdu. Peki, "iOS 17.5 güncellemesiyle gelen özellikler neler, iOS 17.5 güncellemesiyle hangi yenilikler geldi, nasıl yüklenir?" İşte iOS 17.5 güncellemesi ile gelen yenilikler...