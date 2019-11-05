05 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Apple, sarmal ekranlı akıllı telefon için patent aldı. Şirketin bundan sonra çıkaracağı iPhone modellerine uygulaması beklenen bu yeni patente göre gelecek iPhone çift taraflı sarmal ekranla gelebilir.
360 derece ekranlı akıllı telefon için 2013 yılından bu yana 13 farlı patent başvurusunda bulunan Apple’ın bu alandaki son patent başvurusunun geçen ay yapıldığı ortaya çıktı.
ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’e 24 Ekim 2019 tarihinde Apple tarafından yapılan başvuruya göre bu patent gerçeğe dönüşürse, kullanıcılar 360 derecelik sürekli bir döngüde oyun oynayıp, video izleyebilecek.
Sarmal erkan tasarımı kullanıcılara fotoğrafları iPhone'larının etrafında sürekli bir döngüde görüntülemelerine de olanak tanıyabilecek.
Ekran gövde oranını artırıp, kullanıcılara daha geniş ve zengin bir deneyim alanı sunmaya odaklanan bu yeni tasarım, cihazın her alanında görsel içerik sunabilmek için esnek bir ekran düzeneği içeriyor.
ÖNÜ DE ARKASI DA EKRAN
Apple’ın 3 Temmuz 2019 tarihinde başvurusunu yaptığı ve ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’nin 24 Ekim 2019’da yayınladığı patente göre telefonun önünde ve arkasında sarmal şeklinde bir cam ekran yer alıyor. Cihazın elektronik donanımı ise bu sarmal camın içinde bulunuyor.
FİZİKSEL DÜĞMESİ YOK
Ekran deneyimi alanını zenginleştirmek için Samsung'un Galaxy Fold, Huawei'nin ise Mate X ile girdiği katlanabilir ekranlı telefon pazarında, Apple'ın bu sarmal ekranlı iPhone tasarımıyla yer alıp almayacağı ise henüz net değil.
Ancak Apple, bu tasarımda ekranın her bir satırında en fazla beş simgeye izin verebileceğini açıklıyor; bu da kullanıcıların artık belirli bir uygulamayı bulmak için kaydırma işlemi yapmasına gerek kalmayacağı anlamına geliyor.
Esnek sarmal ekran telefonu tamamen kaplayacağından, Apple bu patenti üretime dönüştürürse, bundan sonra gelecek olan yeni iPhone’larda tüm fiziksel düğmeler de tarihe karışabilir.
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