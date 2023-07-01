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Haberler Teknoloji Apple'dan bir zam daha! 2023 en yüksek iPhone fiyatı 85 bini geçti1

Apple'dan bir zam daha!

Teknoloji devi Apple, dolar kurundaki artışın ardından ürünlerine zam yaptı. 18 Mayıs'tan bu yana 4. kez fiyatlarını yükselten Apple'ın en pahalı telefonu iPhone 14 Pro Max'in 1 TB hafızalı modeli 85.999 TL oldu. Telefonların dışında bilgisayar, tablet ve kulaklık gibi ürünler de zamlandı

Giriş: 01.07.2023 - 10:01 | Güncelleme: ABONE OL
Apple'dan bir zam daha! 2023 en yüksek iPhone fiyatı 85 bini geçti1
HABERTURK.COM

Apple, 18 Mayıs'ta başlattığı zam furyasında 4. kez fiyatlarını artırdı. Dolar kurunun yükselmesinin ardından Apple ürünlerine bir kez daha zam yaptı.

iPhone'un son sürümü iPhone 14'ün en düşük fiyatlı modeli (128 GB) 47.999 TL olurken, en pahalı model olan iPhone Pro Max 1 TB 85.999 TL'ye yükseldi.

Telefonların dışında bilgisayar, tablet ve kulaklık gibi ürünler de zamlandı.

Güncel iPhone fiyatları şöyle:

iPhone 14 128 GB: 47.499 TL

iPhone 14 Plus 128 GB: 52.499 TL

iPhone 14 Pro 128 GB: 61.499 TL

iPhone 14 Pro 1 TB: 81.499 TL

iPhone 14 Pro Max 128 GB: 65.999 TL

iPhone 14 Pro Max 1 TB: 85.999 TL

ICLOUD SERVİSİNE YÜZDE 100 ZAM YAPMIŞTI

Apple, bu hafta içerisinde saklama alanı servisi olan iCloud'a da yüzde 100 zam yaptı. Servise kayıt olunduğunda 5 GB saklama alanı veren iCloud'da daha fazla saklama alanı için iCloud+ aboneliği gerekiyor. Saklama alanı fiyatlarında yaşanan değişim şöyle:

ESKİ FİYAT

50 GB: 6.49 TL
200 GB: 19.99 TL
2 TB: 64.99 TL

YENİ FİYAT

50 GB: 12.99 TL
200 GB: 39.99 TL
2 TB: 129.99 TL

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