02 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Apple’ın kurucusu Steve Jobs'ın 'şirketin ruhu' olarak tanımladığı, iPod, iMac, iPhone gibi ürünlerin altında imzası bulunan Jony Ive’ın Apple’dan ayrılacağını açıklamasının ardından başlayan tartışmalar iyice alevlendi.
Apple’da 30 yıla yakın bir süredir çalışan şirketin baş tasarımcısı Jony Ive’ın, Tim Cook yönetimindeki şirketin önceliğinin ürün tasarımından operasyona kayması nedeniyle bu kararı aldığı ileri sürüldü.
Konuyla ilgili olarak The Wall Street Journal‘da (WSJ) yayınlanan yazı, Apple’ın gündemine de bomba gibi düştü.
Jony Ive’ın, tasarım ekibinin 2015’teki Apple Watch tanıtımının ardından şirkette arka planda kalmasından rahatsızlığının giderek arttığına dikkat çekilen yazıda, tasarım ekibi ile CEO ekibi arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle Apple’ın büyüsünün yavaş yavaş azaldığı vurgulandı.
WSJ’deki yazıda, tasarımdan çok operasyona önem veren Tim Cook’un Jony Ive’ın şevkini kırdığı ifade edildi. Cook’un bazı ürünleri ilk defa Apple’ın etkinliklerinden sonra deneyim alanında gördüğünün altı çizilen yazıda, ilişkinin asıl kırılma noktası olarak ise akıllı saat Apple Watch gösterildi.
Jony Ive ve şirketin bazı üst düzey yöneticileri, Apple Watch’un piyasada konumlandırılması konusunda ciddi anlaşmazlıklar yaşadı. Jony Ive, Apple’ın akıllı saatinin iPhone’un uzantısı yerine bir moda aksesuarı olarak konumlandırılmasını istiyordu. Ancak bu talep tam olarak gerçeklemedi ve Apple Watch satışları beklentilerin çok altında kaldı.
Yayınlanan bu yazıyla ilgili olarak Jony Ive’in ise henüz resmi bir açıklama yapmayarak, sessizliğini koruduğunu da belirtelim. Apple CEO’sunun şirketin tasarım ekibinin düşüncelerini dikkate almadığının altı çizilen yazıya, Tim Cook’un cevabı ise oldukça hızlı ve sert oldu.
COOK'TAN 'TASARIMA SIRTIMI DÖNMEDİM' AÇIKLAMASI
WSJ’deki yazıda yer alan ifadeleri “absürt, saçma ve anlamsız” olarak nitlendiren Tim Cook, WSJ’nin “Apple’ın zaten bir süredir tasarım liderinden yoksun olarak yoluna devam ettiği” yönündeki yazısına şu sert cevabı verdi:
“Yazılan içerik, absürt. Raporlar, sonuçlar ve gerçeklerle, kesinlikle uyum sağlamıyor. Temel düzeyde, tasarım ekibimizin ve Apple’ın nasıl çalıştığı hakkında bir kavrama eksikliğinin olduğunu ve bazı kişiler Apple’ın çalışma felsefesini anlamadığını olduğunu gösteriyor. İlişkileri, kararları ve olayları çarpıtıyor.
Bizim tasarım ekibimiz olağanüstü yetenekli ve Jony’nin de dediği gibi her zamankinden daha güçlüler. Jeff’in, Evans’ın ve Alan’ın liderliğinde gelişip çok daha başarılı olacaklarına yüzde 100 inanıyorum.”
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