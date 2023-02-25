Apandisit Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Apandisit Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?

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Şimdi sizlere bütün detaylarıyla apandisit ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler neler, apandisit ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer? Bunların cevaplarını aktaracağız. Hemen okuyun ve öğrenin.

Apandisit Ameliyatı Sonrası Beslenme

Apandisit ameliyatları küçük bir operasyonla apandisitin vücuttan çıkarılmasıyla gerçekleşiyor. Apandisit patlaması oldukça riskli bir durumdur ve bu sebeple de hemen müdahale edilmesi gerekir. Apandisit ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler hakkında da çok iyi bilgi sahibi olmanız lazım çünkü ameliyat sonrası yapacağınız yanlış bir şey size olumsuzluk olarak geri dönecektir.

İlk olarak apandisit ameliyatı sonrası beslenme nasıl olmalı bundan bahsedelim.

Verilen ilaçları doğru sırayla ve düzenli bir şekilde almanız gerekiyor.

Tavsiye edilen ilaçlar ağrılara sebep olabilir ya da ağrılarınızı azaltmayabilir.

Doğal bitki çayları içebilirsiniz. Zencefil çayı için. Bu sizi enfeksiyondan koruyacak.

Taze deniz ürünleri tercih edebilirsiniz.

Yoğurt tüketin

Protein ağırlıklı beslenin ve paketli gıdalardan da uzak kalın.

Turşu tüketebilirsiniz. Bakterileri harekete geçirecektir.

Asitli ve gazlı içecek tüketin. Bağırsaklarınızda şişlik oluşturacağı için ameliyat sonrasında kesinlikle içmemelisiniz.

Eğer bunlara dikkat ederseniz, beslenme konusundaki titizliğinizle daha hızlı iyileşebilirsiniz.

Apandisit Ameliyatı Sonrası Ağrı Kaç Gün Sürer?

Bu bilgilere ek olarak apandisit ameliyatı sonrası ağrı kaç gün sürer bunu da aktaralım. Apandisit ameliyatı çok zorlu olmamakla beraber fazla ağrıya sebebiyet verebilir. Buna ek olarak ameliyatın zorluğuna ve kesiğin derinliğine göre ortalama 78- 96 saat arası sürecektir.

Bu ağrılar akut ağrı olarak geçer ve kontrol gerektirir. Size verilen ilaçları düzenli olarak kullanırsanız ağrılarınız bir süre sonra azalacaktır. Ameliyat sonrası yaşanan ağrılar son derece normaldir, çünkü kısa ya da uzun sürmesi fark etmez, bir ameliyat geçirmek her türlü zordur, ağrılar mutlaka olacaktır.

Apandisit Ameliyatı Sonrası İyileşme Süresi

Apandisit ameliyatı sonrası iyileşme süreci de biraz sabır ve dikkat istiyor. Bu sebeple doktorunuzun uyarılarını dikkate almak zorundasınız. Aynı zamanda sizlere vereceğimiz tavsiyelerle daha hızlı iyileşebilirsiniz ve ağrılarınızı da azaltabilirsiniz.

Öncelikle dinlenmenize önem vermelisiniz. Olabildiğince dikkatli ve yavaş hareket etmelisiniz

Günlük su tüketiminizi kontrol edin ve bol bol su için.

Hafif ama vücudu yormayacak egzersizlerle vücudun dinç kalmasını sağlayın.

Eğer yoğun bir iş temponuz varsa ara vermek zorundasınız. Özellikle ağır kaldırmamalısınız

Bunlara dikkat ederseniz ve beslenmenizi de kontrollü, doğru bir şekilde yaparsanız kısa sürede iyileşebilirsiniz.

Apandisit Ameliyatı Sonrası Neler Yapılmaz?

Bu noktada en çok merak edilen ve dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da nelerin yapılmaması gerektiği. Öncelikle apandisit ameliyatı sonrası enfeksiyon görülür mü sorusuna cevap verelim: Yeni dikiş atılan bir yarada enfeksiyon görülme ihtimali yüksektir. Eğer ameliyatlı bölgede aşırı ağrı, kanama, kızarıklık ya da şişlik görüyorsanız kesinlikle doktorunuzla görüşmelisiniz çünkü bölge enfeksiyon kapmış olabilir.

Buna ek olarak apandisit ameliyatı sonrası sigara ve alkol tüketmemelisiniz. Aynı zamanda ağır kaldırmamalısınız ve ani hareketlerden de kaçınmalısınız. Apandisit ameliyatı sonra banyo da oldukça risklidir, bu sebeple iyileşmeyi beklemeniz gerekiyor. İki gün sonrasında eğer bir sorun yaşamadıysanız banyo yapabilirsiniz.

Son olarak şunu da söyleyebiliriz: Apandisit ameliyatı olan kişiler ortalama 12 saat sonra ayağa kalkabiliyor ama zorlu bir ameliyatsa tamamen iyileşmeniz iki haftayı bulabilir.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos