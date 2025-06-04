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        Haberler Sağlık Aort anevrizmasında 'erken teşhis' uyarısı! - Haberler | Sağlık Haberleri

        Aort anevrizmasında 'erken teşhis' uyarısı!

        Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Suat Nail Ömeroğlu, aort anevrizmasının genellikle belirti vermediğini belirterek, "En güvenli yol, herhangi bir belirtiyi beklemeden tarama yaptırmaktır" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 14:15 Güncelleme: 04.06.2025 - 14:15
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        Aort anevrizmasında 'erken teşhis' uyarısı!
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        Dernek tarafından, 5 Haziran'ın "İçinizdeki Balon" sloganıyla "Aort Anevrizması Günü" ilan edilmesi dolayısıyla yazılı açıklama yapıldı.

        Dernek Başkanı Doç. Dr. Murat Sargın, yaptığı açıklamada, aort anevrizmasının hayati risk taşıyan bir damar hastalığı olduğunu vurguladı.

        Aort anevrizmasını bir balona benzettiklerini belirten Sargın, "Tıpkı içimizde sessizce büyüyen bir balon gibidir, bir balon gibi genişler ve büyür. Çoğu zaman hiçbir belirti vermez ancak büyüyüp yırtıldığında hayatı tehdit eder hale gelir. Dolayısıyla bu hastalık 'İçinizdeki Balon' gibidir. Büyür, genişler ve aort damarı duvarını gitgide inceltir. Damar artık büyüyemeyecek kadar inceldiğinde ise yırtılır ve ani bir iç kanamaya neden olur. Bu durum oldukça tehlikeli ve ölümcüldür" uyarısında bulundu.

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        65 YAŞ ÜSTÜNDE AORT ANEVRİZMA RİSKİ DAHA FAZLA

        Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Suat Nail Ömeroğlu ise aort anevrizmalarının vücudun ana atardamarı olan aortun herhangi bir bölgesinde oluşabildiğine işaret ederek, özellikle karın bölgesindeki anevrizmaların 65 yaş üstünde daha sık görüldüğüne dikkati çekti.

        Sigara kullanmış ya da kullananların, erkeklerin ve ailesinde anevrizma öyküsü olanların hipertansiyon ve kolesterol hastalarının, damar sertliği bulunanların ve vücudunun başka damarlarında anevrizma tespit edilen kişilerin yüksek risk altında olduğuna işaret eden Ömeroğlu, şunları kaydetti: "Aort anevrizması çoğunlukla belirti vermez ancak balonlaşmanın yerine göre bazı hastalarda karında veya sırtta hafif ağrı ya da karında el ile hissedilen hatta bazen göz ile fark edilebilen nabız atımı hissi görülebilir. En güvenli yol, herhangi bir belirtiyi beklemeden kalp ve damar cerrahisi uzmanına başvurup tarama yaptırmaktır.

        "KOLAYCA TESPİT EDİLEBİLİR"

        Aort anevrizması, bazı basit tetkiklerle kolayca tespit edilebilir. Bu nedenle, özellikle risk grubunda yer alan bireylerin bir kalp ve damar cerrahisi uzmanına başvurmaları ve taramalarını zamanında yaptırmaları büyük önem taşır."

        Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Ahmet Kağan As ise erken teşhis ve taramaların önemine dikkati çekti.

        Özellikle 65 yaş üzerindekilerin, sigara kullanmış ya da kullananların, ailesinde damar hastalığı öyküsü bulunanların herhangi bir şikayeti olmasa bile mutlaka bir kalp ve damar cerrahisi uzmanına başvurması ve taramalarını yaptırması gerektiğinin altını çizen As, sözlerine şöyle devam etti: "Tüm vatandaşlarımızı, özellikle risk grubunda olan bireyleri aort anevrizmaları konusunda bilinçlenmeye ve taramalarını ihmal etmemeye davet ediyoruz. 'İçinizdeki Balon'u zamanında fark edin, hayatınızı koruyun. Unutmayın, erken teşhis hayat kurtarır."

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